09 июня 2021, 20:16
Один человек ранен при стрельбе в Ростове-на-Дону
Неизвестный в центре Ростова расстрелял иномарку с находившимися в салоне людьми, один человек ранен, сообщили источники.
Вечером 9 июня в центре Ростова произошла перестрелка.
Инцидент произошел недалеко от пересечения улицы Пушкинской и Ворошиловского проспекта, прозвучало не менее одного выстрела, сообщил "Блокнот Ростов-на-Дону" источник в правоохранительных органах.
Неизвестный мужчина расстрелял автомобиль BMW, сообщила "Панорама Ростова-на-Дону" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия, сообщили в ведомстве.
Пострадавшего мужчину отправили в хирургическое отделение ЦГБ, сообщил портал "Ростовская область сегодня". Издание опубликовало в своем YouTube-канале короткое видео с места событий, из которого следует, что неизвестный обстрелял машину с грузинскими номерами.
На машине нет видимых следов от пуль, но много царапин на корпусе, сообщил 161.ru.
На сайте МВД Ростовской области, по данным на 20.00 мск, не содержится информации о стрельбе в центре Ростова-на-Дону.
Как писал "Кавказский узел", инспектор ДПС убил жителя Ростовской области, который угрожал патрулю в Красном Сулине пистолетом и требовал освободить нарушителя правил дорожного движения, сообщил сегодня Следком.
Автор: "Кавказский узел"