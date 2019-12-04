Полицейский застрелил напавшего на патруль в Красном Сулине

04 декабря 2019, 12:57

Инспектор ДПС убил жителя Ростовской области, который угрожал полицейским пистолетом и требовал освободить нарушителя правил дорожного движения, сообщил сегодня Следком. Ведомство пообещало проверить, насколько оправданным было использование табельного оружия.

По данным следствия, вчера, 3 декабря, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Когда они составляли административный протокол, к ним подошел мужчина с ножом на поясе, потребовавший отпустить нарушителя. В ответ на требование предъявить документы он достал из куртки предмет, похожий на пистолет Макарова, и направил его на инспектора ДПС, сообщило следственное управление.

"Сотрудник полиции потребовал бросить оружие и произвел из своего табельного оружия предупредительный выстрел в воздух. В связи с тем, что мужчина проигнорировал законные требования, полицейский произвел несколько выстрелов на поражение. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался", - утверждается в сообщении.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти". При этом следователи проверят и правомерность применения табельного оружия самим полицейским, сообщило сегодня на своем сайте управление Следкома по Ростовской области. Нападавшим оказался 24-летний местный житель, со ссылкой на следствие передала сегодня "Российская газета".

На сайте областного главка МВД к 12.57 мск 4 декабря не появилось комментариев об этом происшествии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 29 октября двое детей пострадали при стрельбе, открытой полицейскими в селе Заветном Ростовской области. Одному из школьников потребовалась операция. МВД провело проверку и признало стрельбу полицейских правомерными действиями, поскольку силовики начали стрелять, когда догоняли машину нарушителя.