Выписаны два раненных при стрельбе в Ростовской области ребенка

25 ноября 2019, 17:44

Школьники, которые были госпитализированы после стрельбы полицейских во время погони в Ростовской области, уже находятся дома, сообщили их родные.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября два человека пострадали при стрельбе полицейских в селе Заветном. По данным МВД, полицейские начали стрелять, когда догоняли машину нарушителя. Местные СМИ сообщили, что были госпитализированы ребенок и подросток. Одному школьнику потребовалась операция.

Врачи отпустили домой госпитализированных с ранениями мальчиков. У одного из них было огнестрельное ранение и перелом ребра, а у второго - сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и травма шеи.

«Мальчиков уже выписали из больницы. Один из них еще ходит с бандажом на шее», - приводит сегодня слова родственников портал 161.ru.

Ранее сообщалось, что МВД провело проверку и признало стрельбу полицейских правомерными действиями. По данным ведомства, "полицейские вынуждены были применить табельное оружие, учитывая потенциальную опасность" автомобиля-нарушителя для окружающих.