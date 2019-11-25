25 ноября 2019, 17:44
Выписаны два раненных при стрельбе в Ростовской области ребенка
Школьники, которые были госпитализированы после стрельбы полицейских во время погони в Ростовской области, уже находятся дома, сообщили их родные.
Как писал "Кавказский узел", 29 октября два человека пострадали при стрельбе полицейских в селе Заветном. По данным МВД, полицейские начали стрелять, когда догоняли машину нарушителя. Местные СМИ сообщили, что были госпитализированы ребенок и подросток. Одному школьнику потребовалась операция.
Врачи отпустили домой госпитализированных с ранениями мальчиков. У одного из них было огнестрельное ранение и перелом ребра, а у второго - сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и травма шеи.
«Мальчиков уже выписали из больницы. Один из них еще ходит с бандажом на шее», - приводит сегодня слова родственников портал 161.ru.
Ранее сообщалось, что МВД провело проверку и признало стрельбу полицейских правомерными действиями. По данным ведомства, "полицейские вынуждены были применить табельное оружие, учитывая потенциальную опасность" автомобиля-нарушителя для окружающих.
"Подозреваемые в стрельбе по кубанским полицейским арестованы на два месяца", "Полицейские объяснили стрельбу в Махачкале преследованием коровы", "В Грузии молодой человек погиб после выстрела полицейского во время погони".
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