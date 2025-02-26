Житель Ростовской области заподозрен в финансировании украинских военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростовской области задержан местный житель, который, по данным спецслужб, финансировал украинских военных, находясь в Грузии.

Силовики задержали жителя Ростовской области, который подозревается в финансировании вооруженных сил Украины.

По данным ФСБ России по региону, в феврале-августе 2023 года мужчина находился в Грузии, где неоднократно переводил деньги гражданину Украины, заочно осужденному в России по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Следствие считает, что упомянутый блогер активно взаимодействует с украинскими военными, в том числе приобретает для них вооружение, военную и иную технику, боеприпасы и экипировку, пишет 25 февраля РИА "Новости".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), он заключен под стражу, сообщает "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 февраля суд в Ростове-на-Дону вынес приговор инженеру одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, признав его виновным в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Мужчину приговорили к 12 годам колонии.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.