Ростовский инженер осужден за госизмену

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам колонии инженера одного из ростовских предприятий оборонно-промышленного корпуса, признав его виновным в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Приговор жителю Ростова-на-Дону вынес Ростовский областной суд 18 февраля.

По данным следствия, инженер-конструктор одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Ростова-на-Дону с февраля по апрель 2023 года переписывался с сотрудников ГУР МО Украины и выполнял его задания. Кроме того, он инициативно передавал ему информацию о предприятии. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), пишет "Интерфакс".

Суд приговорил инженера к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, информирует ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 февраля жительница Ростова-на-Дону Евгения Рябова была приговорена к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.

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