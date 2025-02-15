Жительница Ростова-на-Дону осуждена за госизмену

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Евгения Рябова из Ростова-на-Дону приговорена к 13 годам лишения свободы, суд признал ее виновной в передаче сведений о военных объектах представителю спецслужб Украины.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2023 года суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 30 тысяч рублей Евгению Рябову, усмотрев в распространенных ею листовках дискредитацию российской армии.

Ростовский областной суд признал жительницу Ростова-на-Дону виновной в госизмене.

По данным следствия, Евгения Рябова в январе 2023 года установила контакт с представителем спецслужб Украины. Она передавала ему через мессенджер сведения о местоположении военных объектов. Уголовное дело против Рябовой было возбуждено по статье 275 УК РФ (госизмена).

Суд признал ее виновной и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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