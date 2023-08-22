Ростовчанка оштрафована за расклейку пацифистских листовок

22 августа 2023, 23:23

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Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 30 тысяч Евгению Рябову, усмотрев в распространенных ею листовках дискредитацию российской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Кировский районный суд в Ростове-на-Дону назначил жительнице города Евгении Рябовой штраф по статье о дискредитации российских вооруженных сил, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Согласно версии правоохранительных органов, Рябова в июне 2023 года расклеивала пацифистские листовки, содержание которых могло создать "ложное мнение относительно истинных целей" российских военных на Украине.

Дело Евгении Рябовой суд рассмотрел в конце июля, сама женщина в заседании не участвовала. Ей назначили штраф в 30 тысяч рублей, следует из опубликованного на сайте суда постановления. Комментариями Рябовой относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал также, что силовики составили протокол о дискредитации армии на главреда интернет-издания 1Rnd. Поводом для протокола стала публикация о разбросанных в центре Ростова-на-Дону листовках против мобилизации.

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