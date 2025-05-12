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19:58, 12 мая 2025

Дело грузинского оппозиционера поступило в военный суд в Ростове-на-Дону

Ираклий Хуфения. Фото: скриншот фотографии профиля в Facebook.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Зугдиди Ираклий Хуфения, участвовавший в акциях протеста против политики "Грузинской мечты", обвинен российскими силовиками в призывах к терроризму. 

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону принял к рассмотрению дело Ираклия Хуфения, обвиняемого по статье о призывах к террористической деятельности и пропаганде терроризма. 

Согласно карточке дела на сайте суда, материалы поступили в суд 5 мая, а сегодня было назначено первое заседание, оно запланировано на 23 мая. 

Хуфения - гражданин Грузии, участник акций протеста против результатов состоявшихся в октябре 2024 года парламентских выборов и активист “Единого национального движения”, руководивший избирательным штабом партии в селе Дарчели. Он был задержан на КПП “Верхний Ларс” 16 января, пишет сегодня “Медиазона”*. 

Издание отмечает, что 17 января и 1 февраля Советский райсуд Владикавказа рассмотрел два административных протокола о мелком хулиганстве, составленных на Хуфения. Эта статья, предусматривающая до 15 суток ареста, позволила в течение месяца держать гражданина Грузии под стражей до предъявления обвинения по уголовной статье. 

О задержании гражданина Грузии российскими силовиками грузинские медиа сообщили 29 января. Хуфения поехал в Россию “в деловых целях”, сообщал телеканал STV. Telegram-канал “Свой в Батуми” писал, что “Хуфения обвиняют в поддержке грузин, которые воюют в Украине”. Иные детали дела против гражданина Грузии не обнародовались.  

В список экстремистов и террористов Росфинмониторинга данные 40-летнего уроженца Зугдиди Ираклия Хуфения с пометкой о причастности к терроризму были добавлены 17 марта, следует из публикации ресурса, отслеживающего обновления списка.

Статья о пропаганде терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК России), которую вменили Хуфения, предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

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Автор: "Кавказский узел"

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