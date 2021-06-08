Один человек ранен при взрыве гранаты в Дагестане

08 июня 2021, 13:14

Житель Хасавюрта, взорвавший гранату и ранивший человека, заподозрен в попытке убийства.

Инцидент произошел 7 июня в поселке Садовый города Хасавюрта. По версии следствия, подозреваемый во дворе своего дома из-за ссоры с двумя мужчинами попытался их убить, бросив в их сторону гранату. Один человек госпитализирован с множественными оскольчато-рваными ранами, второй потерпевший успел укрыться за бетонным забором и не пострадал, рассказал представитель следственного управления СКР по Дагестану.

Следователи возбудили дело по п.3 ст.30, п.п."а, е" ч.2 ст.105 УК России (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом). "Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2020 года житель Дагестана при задержании попытался бросить гранату в силовиков и подорвался на ней после того, как полицейские открыли в ответ стрельбу, сообщило следствие.