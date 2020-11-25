Следствие сочло покушением на силовиков взрыв в Дагестане

25 ноября 2020, 10:19

Житель Дагестана Хадис Алиханов при задержании попытался бросить гранату в силовиков и подорвался на ней после того, как полицейские открыли в ответ стрельбу, гласит официальная версия следствия.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 ноября в Дагестане при задержании подорвался гранатой мужчина, подозреваемый в убийстве. Житель забаррикадировался в доме, открыл огонь по полицейским, а когда у него закончились патроны, он взорвал гранату, сообщили силовики.

После инцидента со взрывом гранаты следователи возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей, незаконном обороте оружия, а также взрывчатых веществ или взрывных устройств, сообщило вечером 24 ноября следственное управление Следкома по Дагестану.

По версии следствия, 24 ноября около 07.30 мск силовики приехали на гидроузел "Каргалинский", расположенный в двух километрах от села Затеречное Кизлярского района, для задержания разыскиваемого за покушение на убийство Хадиса Алиханова. Алиханов находился в двухэтажном здании, увидев силовиков, он выстрелил несколько раз в их сторону и попытался бросить в них гранату. Ответной стрельбой он был ранен и получил множественные осколочные ранения от взрыва гранаты, которую выронил, сказано в сообщении, опубликованном на сайте регионального Следкома.

Подозреваемый был ранен ответной стрельбой полицейских, а граната, выпав из рук, взорвалась возле него, из-за чего Алиханов получил множественные осколочные ранения, привел вечером 24 ноября ТАСС сообщение Следкома.

Алиханов разыскивался по подозрению в покушении на убийство. 7 октября на улице Гагарина в Махачкале обсуждался земельный спор, возникший между Алихановым и Омаровым. Вскоре словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой Алиханов нанес Омарову несколько ударов ножом. После драки Омаров был доставлен в республиканскую больницу, сообщила сегодня газета "Молодежь Дагестана".