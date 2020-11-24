МВД рассказало подробности гибели жителя Дагестана при задержании

24 ноября 2020, 12:08

Житель Дагестана при задержании забаррикадировался в бараке, на требования сдаться начал стрелять по полицейским и подорвался на гранате, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", мужчина, подозреваемый в убийстве, подорвался на гранате во время задержания в Дагестане. Источники в правоохранительных органах сообщили, что полицейские прибыли к подозреваемому, чтобы задержать его, он вышел к ним с гранатой, затем забежал в дом, где произошел взрыв.

Однако МВД по Дагестану представило свою версию событий. Инцидент, по информации ведомства, произошел в 07.30 мск близ поселения Заречное Кизлярского района. "Мужчина забаррикадировался в здании двухэтажного барака. На требования сдаться он не реагировал и открыл огонь из огнестрельного оружия по правоохранителям", - сообщило ведомство на своем сайте.

По данным МВД, у мужчины закончились боеприпасы, после чего произошел взрыв гаранты, и он погиб.

Погибшему было 55 лет, ранее он отбывал наказание за убийство. Полицейские при поддержке Росгвардии пытались задержать его по подозрению в покушении на убийство. "Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет", - сказано в сообщении ведомства.