Житель Дагестана подорвался на гранате при задержании

24 ноября 2020, 10:24

Мужчина, подозреваемый в убийстве, подорвался на гранате во время задержания в Дагестане, сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным источника, полицейские прибыли к подозреваемому в убийстве местному жителю, чтобы задержать его. Он вышел к ним с гранатой, затем забежал в дом, где произошел взрыв.

Инцидент произошел в селе Шава Цумадинского района. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет, пишет, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, РИА "Новости".

Мужчина был ранее судим, но не имел отношения к вооруженному подполью, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана ТАСС.