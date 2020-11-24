Ручная граната. Фото пресс-службы Росгвардии

24 ноября 2020, 10:24

Житель Дагестана подорвался на гранате при задержании

Мужчина, подозреваемый в убийстве, подорвался на гранате во время задержания в Дагестане, сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным источника, полицейские прибыли к подозреваемому в убийстве местному жителю, чтобы задержать его. Он вышел к ним с гранатой, затем забежал в дом, где произошел взрыв.

Инцидент произошел в селе Шава Цумадинского района. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет, пишет, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, РИА "Новости".

Мужчина был ранее судим, но не имел отношения к вооруженному подполью, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана ТАСС.

Примечание:

"Родные убитых в Чечне дагестанцев обвинили суд в предвзятости", "Названо имя убитого в Дагестане боевика", "Силовики объявили напавших на полицейских последними боевиками в Дагестане".

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