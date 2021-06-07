Судмедэксперт заподозрена в подтасовке данных о смерти Джабиева

07 июня 2021, 13:00

Судмедэксперт Зарина Дзагоева превысила полномочия, внеся недостоверные данные в справку, составленную после смерти Инала Джабиева, предположила Генпрокуратура Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", южноосетинский эксперт Зарина Дзагоева заключила, что смерть Инала Джабиева наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся из-за полученной им травмы. Генпрокуратура Южной Осетии, основываясь на результатах российской экспертизы, назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Вдова Джабиева Оксана Сотиева отказалась верить итогам этой повторной экспертизы. Чтобы разрешить противоречие, Генпрокуратура заказала третью экспертизу, выводы которой оказались аналогичны второй. Защита обвиняемых потребовала возбудить против судмедэксперта уголовное дело.

Третья экспертиза тела Джабиева показала, что он поступил в криминальную полицию уже с травмами, то есть обвиняемые по делу о его смерти силовики невиновны, заявила их защита. Генпрокуратура сняла с полицейских обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но оставила обвинение в превышении полномочий. Адвокат обвиняемых Икрамжан Раматов также заявил, что в материалах экспертизы Дзагоевой есть "некорректные различные дописки", "ложные показания" и даже свидетельства служебного подлога.

Судмедэксперт Зарина Дзагоева стала подозреваемой по уголовному делу о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), сообщила сегодня Генпрокуратура Южной Осетии.

"Следствием установлено, что экспертом Дзагоевой была неправомерно изготовлена на основании заведомо ложных сведений и выдана справка от 30.08.20 г.", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Дело возбуждено 5 июня, его расследует следственное управление Генпрокуратуры, отмечается в публикации. Часть 1 статьи 286 УК РФ предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса в полиции по делу о покушении на министра внутренних дел, на пытки жаловался и задержанный с ним Николай Цховребов. В связи со смертью Джабиева были задержаны и арестованы восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Следствие по делу ведется тенденциозно, а на судмедэксперта Зарину Дзагоеву оказывается давление, указала 22 мая возглавляемая Сотиевой общественная организация "Гражданская платформа. Справедливость. Инал Джабиев", подчеркнув, что Дзагоева написала заключение на основании личного осмотра тела Инала Джабиева, а не по фото, как другие эксперты.

Напомним, что родственники Джабиева неоднократно выражали недовольство ходом расследования. Круглосуточная акция протеста проходила в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Активисты требовали наказать виновных в смерти Инала Джабиева и уволить генпрокурора Урузмага Джагаева. Параллельно 16 депутатов добивались отставки генпрокурора, с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотируя заседания парламента. Полномочия Джагаева истекли в апреле, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил его своим советником. Преемником Джагаева стал его заместитель Магомед Багаев.

Параллельно с расследованием смерти Инала Джабиева расследуется дело о покушении на министра внутренних дел Южной Осетии. Обвинительное заключение, представленное следствием в феврале, не содержит доказательств причастности Джабиева к покушению, заявила Оксана Сотиева. Родные Джабиева настаивают на продолжении расследования, хотя дело против него может быть закрыто по причине смерти.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".