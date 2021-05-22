Организация вдовы Джабиева заявила о давлении на судмедэксперта

22 мая 2021, 16:30

Общественная организация "Гражданская платформа", созданная вдовой Инала Джабиева, расценила как давление публикацию допроса судмедэксперта Зарины Дзагоевой. Следствие ведется тенденциозно, заявили активисты в обращении к Генпрокуратуре Южной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", Инал Джабиев умер в августе 2020 года после допроса в полиции по делу о покушении на министра внутренних дел, на пытки жаловался и задержанный с ним Николай Цховребов. В связи со смертью Джабиева были задержаны и арестованы восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Пользователи Instagram еще до завершения расследования сочли, что в числе обвиняемых окажутся рядовые сотрудники полиции, а их руководство уйдет от ответственности.

Южноосетинский эксперт Зарина Дзагоева заключила, что смерть Инала Джабиева "наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы". Генпрокуратура Южной Осетии, основываясь на результатах еще одной, российской экспертизы, назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Вдова Джабиева отказалась верить итогам этой повторной экспертизы. Чтобы разрешить противоречие, Генпрокуратура заказала третью экспертизу, выводы которой оказались аналогичны второй. "Выявленные при судебно-медицинском исследовании представленных материалов повреждения на теле Джабиева как по отдельности, так и в своей совокупности не явились причиной смерти. Таким образом, между повреждениями, причиненными Джабиеву И.С., и наступлением смерти причинно-следственная связь отсутствует", - говорится в третьей экспертизе.

"Гражданская платформа" заявила о тенденциозности следствия

Общественная организация "Гражданская платформа. Справедливость. Инал Джабиев" распространила обращение к Генеральной прокуратуре, в котором указала на "недопустимость оказания неприкрытого давления со стороны следователя и адвокатов обвиняемых по делу Джабиева на судмедэксперта Дзагоеву Зарину". О давлении на Дзагоеву, по мнению авторов обращения, говорит публикация в соцсетях видео допросов судмедэксперта и обнародование ее объяснительной.

"Можно сказать, что данная информация по формальным признакам не есть нарушение принципа тайны следствия, так как прокурор и следователь не входят в круг субъектов подпадающих под нормы действующей статьи. Но, в то же время, перед нами факт явной тенденциозности представителей следственного управления. Почему же, в таком случае, нам не выложат в социальную сеть показания обвиняемых? Или почему не устраивают допрос других экспертов, сделавших заключение, с последующим обнародованием этих роликов в социальных сетях?" - говорится в обращении.

"Гражданская платформа" подчеркнула, что Дзагоева написала заключение на основании личного осмотра трупа Инала Джабиева, а не по фото, как другие эксперты. "Пусть никто не надеется на сокрытие или искажение фактов", - сказано в заключении обращения, опубликованного минувшей ночью на странице журналистки Арзу Мамедовой m_arzu_official в Instagram.

К 16.30 мск 22 мая эта публикация собрала 157 "лайков", в том числе с аккаунта вдовы Инала Джабиева Оксаны Сотиевой - oksanasotieva888.

Родственники Джабиева неоднократно выражали недовольство ходом расследования. Движение в защиту прав жителей Южной Осетии Оксана Сотиева создала в ходе круглосуточной акции протеста, которая проходила в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Активисты требовали наказать виновных в смерти Инала Джабиева и уволить генпрокурора Урузмага Джагаева. Параллельно 16 депутатов добивались отставки генпрокурора, с осени 2020 года по февраль 2021 бойкотируя заседания парламента Южной Осетии. Полномочия Джагаева истекли в апреле, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил его своим советником. Преемником Джагаева стал его заместитель Магомед Багаев.

Видео допроса Дзагоевой было, в частности, опубликовано 4 мая на YouTube-канале David Zhvania. У Дзагоевой, среди прочего, просили уточнить, когда, по ее мнению, были причинены травмы, зафиксированные на трупе Джабиева. "Больше одних суток, но меньше трех", - отвечает Дзагоева.

Судмедэксперт также жаловалась на давление при допросе

Эксперт Зарина Дзагоева выражала возмущение публикацией допроса.

"Почему же не отправили другие фрагменты [видео], где адвокаты, мягко сказать, повышая тон, «допрашивали» меня, когда я несколько раз порывалась уйти! Все присутствующие на видео лица были враждебно настроены против меня. Не думаю, что в такой обстановке кто-либо ответил бы хоть на один вопрос! И еще: этот допрос был в декабре [2020 года], почему же его не выложили до тех пор, пока не пришли результаты третьей экспертизы? Абсолютно на все вопросы по своей экспертизе я могу ответить в суде, что и делала неоднократно", - написала Дзагоева на своей странице в Facebook 9 мая.

Третья экспертиза показала, что Джабиев поступил в криминальную полицию уже с травмами, то есть обвиняемые по делу о его смерти силовики невиновны, заявила их защита. Генпрокуратура сняла с полицейских обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но оставила обвинение в превышении полномочий. Адвокат обвиняемых Икрамжан Раматов также заявил, что в материалах экспертизы Дзагоевой есть "некорректные различные дописки", "ложные показания" и даже свидетельства служебного подлога. Защита добивается возбуждения против эксперта уголовного дела.

Напомним, что параллельно с расследованием смерти Инала Джабиева расследуется дело о покушении на министра внутренних дел Южной Осетии. Обвинительное заключение, представленное следствием в феврале, не содержит доказательств причастности Джабиева к покушению, заявила Оксана Сотиева. Родные Джабиева настаивают на продолжении расследования, хотя дело против него может быть закрыто по причине смерти.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".