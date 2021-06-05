Свидетель Иеговы* в Астраханской области арестована после обыска

05 июня 2021, 02:53

Правоохранители поместили в изолятор в Астрахани Свидетеля Иеговы* Анну Сафронову, заподозрив ее в финансировании экстремистской организации и участии в ней.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Астрахани задержали четырех человек, которые подпольно руководили ячейкой запрещенной религиозной организации, объявил 9 июля 2020 года Следственный комитет. Трое подозреваемых в экстремизме помещены под стражу, еще одна - под домашний арест. 31 мая следователи сообщили, что их дело было передано в суд.

Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе десятки на юге страны, ощутили на себе последствия решения Верховного суда о признании 396 их организаций экстремистскими, попав под уголовное преследование. Следователи вменяют им попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, тогда как сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?"

Силовики провели обыск в доме у верующей Анны Сафроновой и ее матери, сообщил 4 июня "ОВД-Инфо". Они изъяли у верующей электронные устройства, а затем поместили ее в изолятор временного содержания. Сафронова подозревается по статьям об участии в деятельности религиозной организации, признанной экстремистской на территории России (ч. 2 ст. 282. 2 УК), а также в финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК), отмечается в сообщении. Отметим, максимальное наказание по этим статьям - до восьми тел лишения свободы.

Обыск у 55-летней Анны Сафроновой и ее 81-летней матери был проведен повторно, сообщается на одном из сайтов, отслеживающих преследование верующих. Год назад у нее уже проходил обыск, все электронные устройства тогда изъяли, но затем вернули, говорится в сообщении. Она также подозревается в участии в богослужениях вместе с Евгением Ивановым, который были одним из четверых задержанных в июле 2020 года.