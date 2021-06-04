Сотрудница Пенсионного фонда в Дагестане обвинена по делу о хищении 34 млн

04 июня 2021, 21:43

Передано в суд дело сотрудницы Пенсионного фонда, которая за взятки оформила пенсии 32 жителям Буйнакского района. Следствие считает обвиняемую членом организованной группы.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года сотрудники миграционной службы в отделении Левашинского района Дагестана заподозрены в выдаче семи подложных паспортов, на основании которых мошенникам удалось получить пенсионные выплаты на 5,5 миллиона рублей. Следователи сочли причастными к преступлению и работников Пенсионного фонда (ПФР). Пользователи Instagram призвали провести проверки в отделениях Пенсионного фонда по всей республике.

Сегодня следствие отчиталось о завершении расследования дела о крупном мошенничестве с пенсиями в Буйнакском районе. Следователи полагают, что бывшая глава отдела назначения и перерасчета пенсий районного отделения ПФР в 2012-2013 годах за взятки незаконно назначила пенсии по старости не менее чем 32 местным жителям. Взятки варьировались от 180 тысяч рублей до 200 тысяч. Махинации осуществлялись в сговоре с другими должностными лицами ПФР, отмечается в сообщении дагестанского управления Следкома.

Причиненный бюджету ущерб оценен в 34 миллиона рублей. Получатели пенсий уже полностью возместили его, сообщило ведомство.

Бывшей сотруднице ПФР предъявлены обвинения по статьям "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", "Пособничество в мошенничестве в особо крупном размере организованной группой лиц по предварительному сговору", "Пособничество в мошенничестве с пенсионными выплатами". Дело передано в суд. Следствие в отношении других предполагаемых участников организованной группы еще не завершено, отчиталось управление Следкома на своем сайте.

В феврале на одного из жителей Буйнакска было заведено дело о получении более чем миллиона рублей путем оформления пенсии по подложным документам. По данным прокуратуры, документы он оформил в 2013 году.

Ранее "Кавказский узел" сообщал о масштабных махинациях, связанных с выплатами пособий по инвалидности на основании фиктивных справок. По версии следствия, сотрудники республиканского Главного бюро медико-социальной экспертизы объединились в преступное сообщество, охватившее весь Дагестан и поставившее получение взяток на поток. Только в 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики Пенсионный фонд России лишился 24 миллионов рублей. Один из обвиняемых, бывший руководитель бюро медсоцэкспертизы №19 Ашик Махачев, признал, что в 2014-2015 годах получил взятки на 1,5 миллиона рублей. Его приговорили к четырем годам колонии.

Еще одним распространенным видом мошенничества в республике стала подделка документов о рождении детей для получения материнского капитала. В марте следствие заявило о раскрытии схемы мошенничества, в которой участвовали сотрудники сразу нескольких ведомств. По подложным свидетельствам о рождении ребенка маткапитал был выдан не менее чем 34 женщинам, сообщили следователи. Были арестованы семь подозреваемых.

"Кавказский узел" собрал новости об антикоррупционной кампании в регионе на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".