31 марта 2021, 11:49

Семь жителей Дагестана арестованы по делу о мошенничестве с маткапиталом

Следком по Дагестану отчитался сегодня об избрании меры пресечения семи подозреваемым в масштабном мошенничестве при оформлении и выдаче материнского капитала. Шесть человек арестованы на два месяца, один - на 10 дней, сообщила пресс-служба Советского суда Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", о раскрытии схемы мошенничества, в которой участвовали сотрудники нескольких ведомств, заявило 26 марта управление Следкома по Дагестану. По подложным свидетельствам о рождении ребенка маткапитал был выдан не менее чем 34 женщинам, сообщило следствие. 28 марта суд в Махачкале арестовал одного из подозреваемых, сообщили в суде.

По версии следствия, в 2019 году сотрудники ЗАГСов, Пенсионного фонда, кредитных кооперативов и два местных жителя создали организованную преступную группу. Двое местных жителей находили женщин, которые за вознаграждение соглашались оформить поддельные документы, работники ЗАГСа оформляли фиктивные свидетельства о рождении детей, сотрудники Пенсионного фонда выдавали им сертификаты на маткапитал, а представители потребкооперативов заключали фиктивные договоры ипотечного займа. В результате женщины получали заем для покупки жилья, деньги участники группы распределяли между собой, ущерб составил более 20 миллионов рублей.

Семь подозреваемых в мошенничестве с выплатами были задержаны, по ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщило сегодня управление Следкома по Дагестану на своем сайте.

Шесть подозреваемых арестованы по решению Советского районного суда Махачкалы до 25 мая, сообщила пресс-служба суда Советского районного суда Махачкалы. Один из подозреваемых помещен под стражу на 10 дней, до 6 апреля включительно. "В случае предъявления обвинения в срок до 6 апреля, меру пресечения в виде заключения под стражу считать избранной сроком на два месяца, то есть до 25 мая включительно", - говорится в сообщении на сайте суда от 29 марта. 

Часть 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса России (мошенничество с выплатами организованной преступной группой) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Примечание:

"Замглавы села в Дагестане заподозрен в мошенничестве", "Дагестанский чиновник обвинен по делу о хищении премий педагогов", "Жительница Дагестана заподозрена в мошенничестве с маткапиталом".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

31 марта 2021, 12:17

  • Адвокат потребовал защитить права свидетеля по делу Ашиковых

    Вооруженные люди увезли сегодня из дома в Махачкале свидетелем по делу против полицейских Раипа и Зиявудина Ашиковых Ибрагима Гаджиева, это были прикомандированные силовики, предположила адвокат Ашикова Сапият Магомедова. Интересы Гаджиева представляет адвокат Руслан Мамаев, он обратился в прокуратуру.

31 марта 2021, 10:59

  • Следком завершил расследование дела Арашуковых

    Следователи передали в Генпрокуратуру обвинительное заключение по делу об убийстве Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также хищении газа на 3,8 миллиарда рублей. Помимо бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, обвинения предъявлены еще 18 фигурантам дела.

31 марта 2021, 10:16

31 марта 2021, 09:58

31 марта 2021, 09:17

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи