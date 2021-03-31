Семь жителей Дагестана арестованы по делу о мошенничестве с маткапиталом

31 марта 2021, 11:49

Следком по Дагестану отчитался сегодня об избрании меры пресечения семи подозреваемым в масштабном мошенничестве при оформлении и выдаче материнского капитала. Шесть человек арестованы на два месяца, один - на 10 дней, сообщила пресс-служба Советского суда Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", о раскрытии схемы мошенничества, в которой участвовали сотрудники нескольких ведомств, заявило 26 марта управление Следкома по Дагестану. По подложным свидетельствам о рождении ребенка маткапитал был выдан не менее чем 34 женщинам, сообщило следствие. 28 марта суд в Махачкале арестовал одного из подозреваемых, сообщили в суде.

По версии следствия, в 2019 году сотрудники ЗАГСов, Пенсионного фонда, кредитных кооперативов и два местных жителя создали организованную преступную группу. Двое местных жителей находили женщин, которые за вознаграждение соглашались оформить поддельные документы, работники ЗАГСа оформляли фиктивные свидетельства о рождении детей, сотрудники Пенсионного фонда выдавали им сертификаты на маткапитал, а представители потребкооперативов заключали фиктивные договоры ипотечного займа. В результате женщины получали заем для покупки жилья, деньги участники группы распределяли между собой, ущерб составил более 20 миллионов рублей.

Семь подозреваемых в мошенничестве с выплатами были задержаны, по ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщило сегодня управление Следкома по Дагестану на своем сайте.

Шесть подозреваемых арестованы по решению Советского районного суда Махачкалы до 25 мая, сообщила пресс-служба суда Советского районного суда Махачкалы. Один из подозреваемых помещен под стражу на 10 дней, до 6 апреля включительно. "В случае предъявления обвинения в срок до 6 апреля, меру пресечения в виде заключения под стражу считать избранной сроком на два месяца, то есть до 25 мая включительно", - говорится в сообщении на сайте суда от 29 марта.

Часть 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса России (мошенничество с выплатами организованной преступной группой) предусматривает до 10 лет лишения свободы.