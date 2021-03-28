Житель Махачкалы арестован по делу о мошенничестве с материнским капиталом

28 марта 2021, 20:43

Суд в Махачкале вынес решение о заключении под стражу подозреваемого в мошенничестве с маткапиталом. Следствие направило ходатайства об аресте еще пяти человек по этому же делу, сообщили в суде.

Как писал "Кавказский узел", о раскрытии схемы мошенничества, в которой участвовали сотрудники нескольких ведомств, заявило 26 марта управление Следкома по Дагестану. По подложным свидетельствам о рождении ребенка маткапитал был выдан не менее чем 34 женщинам, сообщило следствие.

По версии следствия, в 2019 году сотрудники ЗАГСов, Пенсионного фонда, кредитных потребительских кооперативов и два местных жителя создали организованную преступную группу. Двое местных жителей подыскивали женщин, которые за вознаграждение соглашались оформить поддельные документы, работники ЗАГСа оформляли фиктивные свидетельства о рождении детей, сотрудники Пенсионного фонда выдавали им сертификаты на маткапитал, а представители потребкооперативов заключали фиктивные договоры ипотечного займа. В результате женщины получали заем для покупки жилья, деньги участники группы распределяли между собой, ущерб составил более 20 миллионов рублей.

Советский районный суд Махачкалы избрал сегодня меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 мая, подозреваемому в мошенничестве с материнским капиталом (часть 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса России). Постановление об аресте может быть обжаловано в течение трех дней в Верховном суде Дагестана, сообщила сегодня пресс-служба суда.

В суд поступили ходатайства следствия о заключении под стражу еще пяти подозреваемых по этому делу, говорится в сообщении на сайте суда.

Часть 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса России (мошенничество с выплатами организованной преступной группой) предусматривает до 10 лет лишения свободы. Комментариев подозреваемых или их официальных представителей относительно версии следствия не поступало.