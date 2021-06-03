Загрязнение моря близ Туапсе обернулось уголовным делом

03 июня 2021, 12:55

Сотрудники управления ЖКХ причастны к загрязнению нефтепродуктами акватории Черного моря близ городского пляжа Туапсе, предположили следователи. Дело расследуется по статье о загрязнении морской среды.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая в Туапсе был введен режим повышенной готовности после разлива нефти в море. В тот же день спасатели отчитались, что ликвидировали масляные пятна в морской акватории. По данным МЧС, источником загрязнения стал глубоководный коллектор в 700 метрах от берега. Пятна на поверхности воды не нанесли вреда птицам и животным, заявила мэрия Туапсе. Росприроднадзор начал расследование административного дела в отношении городского ЖКХ, однако ведомство считает, что нефтепродукты были сброшены в трубу по врезке. Пользователи соцсети сочли очистку побережья некачественной. 29 мая Росприроднадзор зафиксировал в море у Туапсе масляное пятно площадью 30 на 150 метров.

По данным следствия, 20 мая сотрудники МУП ЖКХ города Туапсе допустили загрязнение морской среды, вследствие неправильной эксплуатации глубоководного канализационного коллектора, расположенного на расстоянии около 700 метров от городского пляжа. "Водным биологическим ресурсам был причинен значительный вред из-за выброса нефтесодержащих продуктов. Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По факту загрязнения акватории Черного моря возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 252 УК России). Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. "По пробам воды назначено проведение экспертизы нефтепродуктов и ГСМ", - сказано в сегодняшнем сообщении ведомства.