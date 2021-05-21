Сочинцы потребовали не допустить застройки реликтового парка

21 мая 2021, 10:13

Участок, на котором расположена роща магнолий около сочинского пансионата "Светлана", сдан арендатору, планирующему построить там апарт-отели. Застройка территории угрожает реликтовому парку, считают местные активисты и экологи.

Как сообщал "Кавказский узел", сочинцы неоднократно жаловались на вырубку деревьев ради строительства зданий в городе. Так, 6 марта местные жители выступили против строительства базы отдыха в Сочинском национальном парке. А 2 апреля активисты потребовали остановить строительство на лесных землях коттеджей в селе Орел-Изумруд.

Единственный оставшийся реликтовый парк, находящийся в исторической зоне памятников истории и архитектуры микрорайона "Светлана" может погибнуть, если суд встанет на сторону застройщиков, рассказали сочинские активисты.

Жители города разместили на сайте change.org петицию, с требованием об исключении приватизации земель занятых парком. К 10.10 мск 21 мая документ собрал 1250 подписей. "Под угрозой парк пансионата "Светлана", реликтовые деревья которого высаживались десятки лет назад и являются "лёгкими" нашего города-курорта", – сказано в тексте петиции.

На 20 мая было назначено судебное заседание, на котором должна была быть рассмотрена жалоба мэрии Сочи на ранее состоявшиеся решения судов, которые разрешили физлицу Анатолию Кострико получить в аренду порядка семи соток земли и застроить их двумя коммерческими апарт-отелями, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" автор петиции Лилия.

Информацию о том, что власти Сочи подали в суд жалобу подтвердил руководитель пресс-службы горадминистрации Микаэль Нерсесян. "Мэрия [20 мая] направила в суд своего представителя и подала кассационную жалобу в которой требует отменить ранее состоявшиеся решения судов", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Однако заседание суда было перенесено. "По просьбе самого Анатолия Кострико суд объявил перерыв до 27 мая. <…> На суд 20 мая явились представитель администрации города Сочи, прокурор, жители города, однако, сам застройщик на суд не явился. Поэтому суд в процессе принял решение объявить перерыв так как есть вопросы к самому Кострико", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

История конфликта с застройкой территории парка берет начало в 2017 году, рассказала лидер общественного движения "За Сочи" Елена Негоруца. "Жители уже более трех лет пытаются восстановить права на пользование муниципальной территорией на которой произрастают экзотические растения, но которая оказалась обнесенной строительным забором, создающим препятствия для пользования сочинцам и гостям города", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В 2017 и в 2018 годах двум фирмам ООО "Наше дело" и "Наше дело осень" было выдано разрешение на стройку двух апарт-отелей и были заключены договора долгосрочной аренды на муниципальную парковую зону, следует из документов, копии которых имеются в распоряжении "Кавказского узла". Все эти документы по требованию прокуратуры были отменены арбитражными судами, о чем сообщается в соответствующих решениях судов (копии также имеются в распоряжении "Кавказского узла").

Земельный участок с кадастровым номером 23:49:0302011:1461 площадью 3521 кв. м занят многолетними экзотическими парковыми растениями и исторически представляет собой территорию парка санатория "Светлана", поясняется в одном из решений Арбитражного суда Краснодарского края от 10 января 2018 года.

При этом прокурор со ссылкой на заключения специалистов указал, что арендатор участка "совершает действия, направленные на повреждение многолетних насаждений, произрастающих в границах земельного участка", а истец указал, что эти действия совершаются для подготовки к строительству двенадцатиэтажного апартаментного комплекса, следует из документа.

"Выполнение данных строительных работ повлечёт за собой вырубку зелёных насаждений в границах земельного участка, повреждение поверхностного земельного слоя и уничтожение парка санатория "Светлана", – сказано в решении суда.

Все договора между мэрией Сочи, ЗАО "Санаторий "Светлана" и застройщиками ООО "Наше Дело" были признаны недействительными 23 апреля 2019 года арбитражным судом Краснодарского края. После чего мэрия отменила разрешение на стройку 12-этажного апарт-отеля.

Однако застройщики заключили договор с физлицом Анатолием Кострико и передали ему права на участок, при этом не зарегистрировав их. После чего Лазаревский районный суд города Сочи обязал мэрию заключить договор с Анатолием Кострико. Это решение и обжалуется в настоящее время в крайсуде мэрией, рассказали жители.

Реликтовый парк оказался под угрозой из-за коррумпированности судей, считает жительница Сочи Елена Соловьева. "[Судьи] игнорируют решения своих же коллег, которые установили, что строить в парке нельзя и передавать его в аренду тоже", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

14 декабря 2017 года Краснодарский краевой суд обязал мэрию Сочи выдать порубочный билет одному из застройщиков парка, следует их решения суда, опубликованном на сайте портала "Правосудие". Хотя ранее управление по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству отказало в этой просьбе, пояснив, что массовая вырубка растений повлечет нарушение природного ландшафта. "Только благодаря усилиям активистов удалось отстоять деревья от рубки, но угроза над ними продолжает висеть, так как под деревья стали что-то подливать отчего они гибнут", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка Ольги Калининой.

На территории парка произрастает роща магнолий, при этом одна из них признана "Памятником природы "Магнолия крупноцветная", сообщила член географического общества, эколог Юлия Набережная. "В парке произрастают экзоты, их главная ценность в том, что это зелёные лёгкие города, одна из немногих сохранивших зелёных зон в микрорайоне Светлана", – сказала Юлия Набережная корреспонденту "Кавказского узла".

Причиной возникновения манипуляций с земельными участками, на которых расположен парк, стали необоснованные действия судей, считает адвокат краевой палаты адвокатов Михаил Школьник. Судьи своими необоснованными решениями, которые противоречат предыдущим решениям судов, создали конфликтную ситуацию и социальное напряжение, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".