29 мая 2021, 16:23

Масляное пятно обнаружено в море у Туапсе

Росприроднадзор зафиксировал масляное пятно площадью 30 на 150 м в Черном море у Туапсе. Началась обработка сорбентом, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Как писал "Кавказский узел", после разлива нефти в море близ Туапсе в городе 25 мая был введен режим повышенной готовности. В тот же день спасатели отчитались, что ликвидировали масляные пятна в морской акватории. По данным МЧС, источником загрязнения стал глубоководный коллектор в 700 метрах от берега. Пятна на поверхности воды не нанесли вреда птицам и животным, заявила мэрия Туапсе. Росприроднадзор начал расследование административного дела в отношении городского ЖКХ, однако ведомство считает, что нефтепродукты были сброшены в трубу по врезке. Пользователи соцсети сочли очистку побережья некачественной.

Скриншот сообщения со страницы Светланы Радионовой в Instagram https://www.instagram.com/p/CPc8BSMpDmn/Специалисты вновь зафиксировали масляное пятно после сброса нефтепродуктов в Черном море у города Туапсе, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Вновь фиксируем радужную пленку полосой 30 метров на 150 метров. Сейчас ее обрабатывают сорбентом. Мы отбираем пробы, следим за устранением последствий. Нарушитель до сих пор не найден. Нефтепроявления сегодня - скорее всего, остаточные проявления недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Светланы Радионовой в Instagram.

Глава Туапсинского района Виталий Мазнинов уточнил, что выявлено два небольших пятна - это последствия предыдущего разлива нефтепродуктов. "Катера Росморпорта уже в море, выставили боны, обрабатывают и собирают", - цитирует Мазнинова ТАСС.

Глава района также добавил, что последствия ЧП на берегу ликвидированы. "Загрязнения [на берегу] оперативно выявлялись, сразу обрабатывались сорбентом, собирались и вывозились. На данный момент на берегу все убрано, территория проверена, все чисто", - сказал он.

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