Пользователи соцсети сочли некачественной очистку побережья в Туапсе от нефти

26 мая 2021, 13:43

Очистка побережья после разлива нефти в Туапсе проведена неэффективно, но мэрия поспешила заявить, что курортному сезону ЧП не угрожает, указали пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", после разлива нефти в море близ Туапсе в городе 25 мая был введен режим повышенной готовности. В тот же день спасатели отчитались, что ликвидировали масляные пятна в морской акватории. По данным МЧС, источником загрязнения стал глубоководный коллектор в 700 метрах от берега. Пятна на поверхности воды не нанесли вреда птицам и животным, заявила мэрия Туапсе. Росприроднадзор начал расследование административного дела в отношении городского ЖКХ, однако ведомство считает, что нефтепродукты были сброшены в трубу по врезке.

Администрация Туапсе вечером 25 мая сообщила, что инцидент не грозит срывом курортному сезону. "По словам владельцев прибрежных гостиниц, жалобы от гостей в связи с ЧП не поступали. Как заверяют специалисты, проведению курортного сезона происшествие не угрожает", - говорится в публикации на официальной странице мэрии в Instagram.

Власти Кубани приняли решение начать курортный сезон в крае уже 1 мая - на месяц раньше обычного. Чиновники мотивировали решением тем, что в регионе сложилась благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Пользователи соцсети скептически отнеслись к сообщению мэрии, в том числе к заверениям о ликвидации загрязнения. "Фу, до чего противно читать все эти байки, как надоело это вранье, эти отписки лживые!" - возмутилась сегодня _yana_443.

"Просто никто не хочет даже думать, что Туапсинский НПЗ столько гадит в море, причем на протяжении всего своего существования. Не так давно на береговой линии реки Туапсе проводились мероприятия по укреплению и дренированию с последующей очисткой в дренажной системе, однако данная система не может работать рядом с рекой, которая десяток раз за год поднимается выше уровня дренажных устройств. Естественно, это приводит к выбросу нефтепродукта (нефтешлама, мазута) в эту же реку Туапсе! <...> Вы посмотрите на реку Туапсе на протяжении ее течения по территории НПЗ и нефтебазы. Почему установлены боны, собирающие нефтепродукт перед городским пляжем?! Также хочу добавить, что нефтепродуктами пропитана вся земля, берег и дно реки Туапсе, не говоря про грунт на НПЗ и нефтебазе Туапсе! Кто хочет проверить, может копнуть на метр в реке или заглянуть в колодцы берегоукрепления!" - написал сегодня boormister.

К 13.37 мск 26 мая эта публикация собрала 280 "лайков" и 14 комментариев. У паблика 15,2 тысячи подписчиков.

Недоверие заявлениям мэрии выразили и читатели Instagram-паблика tuapse_com. "[Глава администрации Туапсе Виталий] Мазнинов рапортует, что курортном сезону ничего не угрожает! Товарищ Мазнинов, вы уже видели результаты проб воды? Они в порядке?" - задал вопрос 4ladoni.

"В комментариях жители пишут, что на Приморье в квартирах вонь стояла. А в гостиницах ничего не ощутили? Алё, администрация, дайте список тех мест, где вы проводили опрос", - написал администратор паблика. Этот комментарий собрал 40 "лайков". "<24 мая> вечером были на причале, запах нефти стоял очень сильный", - заявила tatianagarifo.

Пользователь climate_change_professor усомнился в том, что очистку можно было завершить в столь короткие сроки. "Как можно завершить, если был шторм и все камни в <нефтепродуктах> на всех пляжах?" - написал он. "А в пригороде будут что-нибудь делать? Вчера на пляже "Прометей" было огромное пятно этой гадости. Вот тебе и курорты Краснодарского края", - посетовал vl8647.

К 13.37 мск 26 мая эта публикация от 25 мая собрала 264 "лайка" и 27 комментариев. У паблика 53,2 тысячи подписчиков.

В другой публикации в этой группе, также сделанной 25 мая, приводится видео работ по очистке от загрязнений. В кадре люди в оранжевых жилетах лопатами собирают в мешки водоросли на морском берегу. На следующем видео крупным планом показывается, что после уборки водорослей на гальке пляжа остался след от нефтепродуктов - длинная темная полоса тянется вдоль берега.

"Кошмар. Все последствия ликвидировали - самим не смешно?!" - раскритиковала чиновников krisik3. Ее комментарий собрал 20 "лайков". "Водоросли собрали, а нужно камушки от нефтепродуктов отмывать. А где работники администрации? В цивилизованных странах наказали бы по полной, а у нас через неделю награждать друг друга начнут за ликвидацию ЧП", - возмутилась ledeneva46, комментарий которой собрал 25 "лайков". "Должны вывезти этот грунт на полигон - прибойную полосу метра три точно, думаю... А это - просто пыль протерли вместо генеральной уборки", - сравнил ruslan_bizon.

К 13.37 мск 26 мая эта публикация собрала 621 "лайк" и 21 комментарий.

Возмущение выразили и комментаторы на странице главы Роспотребнадзора Светланы Радионовой, отчитавшейся об инциденте. "Всем плевать, у детей каникулы, да здравствует Черное море <...> Хватит врать уже людям, город Туапсе превратили в помойную яму!" - написал baunti_baunti. "И после этого спрашивают, почему люди летят в Турцию или Египет. А кому охота купаться в нефтяной луже?" - отметил pochemycho.

Комментаторы призвали усилить контроль за загрязнением природы. "Отдыхал неподалеку (Лазаревская) - временами сливается канализация. Тогда купаться опасно. Проблема всей России! Видно, пора мониторить", - написал kuriachiiviktor. "Запустите какой-то сервис с интерактивной картой, куда жители всей страны смогут отправлять сообщения о загрязнениях, чтобы все видели масштаб и результат устранения бедствий", - предложил Радионовой activmiacredo. "Обязать все предприятия отчитываться по состоянию очистных сооружений! И в обязательном порядке привлекать их к очистке прилегающей территории в постоянном режиме!" - призвал iakovlev8050.