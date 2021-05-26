Очистка побережья после разлива нефти в Туапсе. Скриншот сообщения https://www.instagram.com/p/CPTOOwelTN9/

26 мая 2021, 13:43

Пользователи соцсети сочли некачественной очистку побережья в Туапсе от нефти

Очистка побережья после разлива нефти в Туапсе проведена неэффективно, но мэрия поспешила заявить, что курортному сезону ЧП не угрожает, указали пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", после разлива нефти в море близ Туапсе в городе 25 мая был введен режим повышенной готовности. В тот же день спасатели отчитались, что ликвидировали масляные пятна в морской акватории. По данным МЧС, источником загрязнения стал глубоководный коллектор в 700 метрах от берега. Пятна на поверхности воды не нанесли вреда птицам и животным, заявила мэрия Туапсе. Росприроднадзор начал расследование административного дела в отношении городского ЖКХ, однако ведомство считает, что нефтепродукты были сброшены в трубу по врезке.

Администрация Туапсе вечером 25 мая сообщила, что инцидент не грозит срывом курортному сезону. "По словам владельцев прибрежных гостиниц, жалобы от гостей в связи с ЧП не поступали. Как заверяют специалисты, проведению курортного сезона происшествие не угрожает", - говорится в публикации на официальной странице мэрии в Instagram.

Власти Кубани приняли решение начать курортный сезон в крае уже 1 мая - на месяц раньше обычного. Чиновники мотивировали решением тем, что в регионе сложилась благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Пользователи соцсети скептически отнеслись к сообщению мэрии, в том числе к заверениям о ликвидации загрязнения. "Фу, до чего противно читать все эти байки, как надоело это вранье, эти отписки лживые!" - возмутилась сегодня _yana_443.

"Просто никто не хочет даже думать, что Туапсинский НПЗ столько гадит в море, причем на протяжении всего своего существования. Не так давно на береговой линии реки Туапсе проводились мероприятия по укреплению и дренированию с последующей очисткой в дренажной системе, однако данная система не может работать рядом с рекой, которая десяток раз за год поднимается выше уровня дренажных устройств. Естественно, это приводит к выбросу нефтепродукта (нефтешлама, мазута) в эту же реку Туапсе! <...> Вы посмотрите на реку Туапсе на протяжении ее течения по территории НПЗ и нефтебазы. Почему установлены боны, собирающие нефтепродукт перед городским пляжем?! Также хочу добавить, что нефтепродуктами пропитана вся земля, берег и дно реки Туапсе, не говоря про грунт на НПЗ и нефтебазе Туапсе! Кто хочет проверить, может копнуть на метр в реке или заглянуть в колодцы берегоукрепления!" - написал сегодня boormister.

К 13.37 мск 26 мая эта публикация собрала 280 "лайков" и 14 комментариев. У паблика 15,2 тысячи подписчиков.

Недоверие заявлениям мэрии выразили и читатели Instagram-паблика tuapse_com. "[Глава администрации Туапсе Виталий] Мазнинов рапортует, что курортном сезону ничего не угрожает! Товарищ Мазнинов, вы уже видели результаты проб воды? Они в порядке?" - задал вопрос 4ladoni.

"В комментариях жители пишут, что на Приморье в квартирах вонь стояла. А в гостиницах ничего не ощутили? Алё, администрация, дайте список тех мест, где вы проводили опрос", - написал администратор паблика. Этот комментарий собрал 40 "лайков". "<24 мая> вечером были на причале, запах нефти стоял очень сильный", - заявила tatianagarifo.

Пользователь climate_change_professor усомнился в том, что очистку можно было завершить в столь короткие сроки. "Как можно завершить, если был шторм и все камни в <нефтепродуктах> на всех пляжах?" - написал он. "А в пригороде будут что-нибудь делать? Вчера на пляже "Прометей" было огромное пятно этой гадости. Вот тебе и курорты Краснодарского края", - посетовал vl8647.

К 13.37 мск 26 мая эта публикация от 25 мая собрала 264 "лайка" и 27 комментариев. У паблика 53,2 тысячи подписчиков.

В другой публикации в этой группе, также сделанной 25 мая, приводится видео работ по очистке от загрязнений. В кадре люди в оранжевых жилетах лопатами собирают в мешки водоросли на морском берегу. На следующем видео крупным планом показывается, что после уборки водорослей на гальке пляжа остался след от нефтепродуктов - длинная темная полоса тянется вдоль берега.

"Кошмар. Все последствия ликвидировали - самим не смешно?!" - раскритиковала чиновников krisik3. Ее комментарий собрал 20 "лайков". "Водоросли собрали, а нужно камушки от нефтепродуктов отмывать. А где работники администрации? В цивилизованных странах наказали бы по полной, а у нас через неделю награждать друг друга начнут за ликвидацию ЧП", - возмутилась ledeneva46, комментарий которой собрал 25 "лайков". "Должны вывезти этот грунт на полигон - прибойную полосу метра три точно, думаю... А это - просто пыль протерли вместо генеральной уборки", - сравнил ruslan_bizon.

К 13.37 мск 26 мая эта публикация собрала 621 "лайк" и 21 комментарий.

Возмущение выразили и комментаторы на странице главы Роспотребнадзора Светланы Радионовой, отчитавшейся об инциденте. "Всем плевать, у детей каникулы, да здравствует Черное море <...> Хватит врать уже людям, город Туапсе превратили в помойную яму!" - написал baunti_baunti. "И после этого спрашивают, почему люди летят в Турцию или Египет. А кому охота купаться в нефтяной луже?" - отметил pochemycho.

Комментаторы призвали усилить контроль за загрязнением природы. "Отдыхал неподалеку (Лазаревская) - временами сливается канализация. Тогда купаться опасно. Проблема всей России! Видно, пора мониторить", - написал kuriachiiviktor. "Запустите какой-то сервис с интерактивной картой, куда жители всей страны смогут отправлять сообщения о загрязнениях, чтобы все видели масштаб и результат устранения бедствий", - предложил Радионовой activmiacredo. "Обязать все предприятия отчитываться по состоянию очистных сооружений! И в обязательном порядке привлекать их к очистке прилегающей территории в постоянном режиме!" - призвал iakovlev8050.

Примечание:

"Сочинцы потребовали не допустить застройки реликтового парка", "Жители Кубани выступили против строительства мусорного полигона близ монастыря", "Прокуратура озвучила основную версию массовой гибели животных на Кубани".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 мая 2021, 14:52

26 мая 2021, 14:40

  • Бжания исключил возможность переговоров с Грузией

    Пункт о возможности проведения многоуровневых переговоров с Грузией убран из концепции внешней политики Абхазии, следует из сегодняшнего указа президента Абхазии. Изменения концепции требовали депутаты парламента и оппозиция.

26 мая 2021, 13:31

26 мая 2021, 12:43

26 мая 2021, 11:55

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи