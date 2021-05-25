Названа причина разлива нефтепродуктов у Туапсе

25 мая 2021, 18:06

Разлив нефтепродуктов в Черном море у Туапсе ликвидирован, источником загрязнения акватории стал глубоководный коллектор в 700 метрах от берега, сообщили сегодня спасатели. Пятна на поверхности воды не нанесли вреда птицам и животным, отчиталась мэрия Туапсе.

Как писал "Кавказский узел", специалисты устраняют последствия разлива нефти в море близ Туапсе, в городе введен режим повышенной готовности, сообщили в оперштабе. Природоохранная прокуратура начала проверку инцидента.

Специалисты ликвидировали масляные пятна в акватории Черного моря в Туапсе после разлива нефтепродуктов, сообщило МЧС России по Краснодарскому краю. "Масляные пятна ликвидированы, в ближайшие сутки будет организован мониторинг акватории Черного моря", - процитировало сообщение ведомства ТАСС.

Причину загрязнения акватории Черного моря назвала администрация Туапсе. "Нефтепродукты, согласно мониторингу, вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора", - сообщила администрация на своем сайте.

"Первое обнаруженное пятно было обработано сорбентом и ликвидировано. В 790 метрах от берега, в районе залегания глубоководного канализационного коллектора было обнаружено новое вытекание нефтесодержащей жидкости", - говорится в сообщении.

В районе залегания коллектора отмечено слабое вытекание нефтепродуктов из двух мест, сообщила "Новая Кубань" со ссылкой на администрацию.

Водолазы обнаружили место, откуда нефтепродукты поступали в воду, сообщила сегодня пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда. "На глубине 10 метров на расстоянии около 700 метров от берега водолаз обнаружил место выхода нефтепродукта - из грунта выходили "шарики" диаметром 10-15 миллиметров", - сообщили спасатели в своем Instagram.

Отдел туапсинского Росприроднадзора взял пробы для проведение анализов на превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) в воде и грунте, проводятся замеры воздуха. В воздухе не превышены, сообщило ИА "Краснодар Медиа" со ссылкой на ведомство.

Животные и птицы не пострадали из-за вытекания нефтепродуктов, отметила администрация Туапсе. "Специалисты управления ветеринарии Туапсинского района провели обследование морской акватории, погибших птиц и животных не обнаружено", - отмечается в сегодняшнем сообщении в Instagram администрации Туапсе.

"Роснефть" отрицает свою причастность к разливу нефтепродуктов. "Роснефть" и ее дочерние общества не являются источником загрязнения акватории Черного моря и реки Туапсе, говорится в заявлении компании.

"Предприятия "Роснефти" – Туапсинский НПЗ и Туапсинский морской терминал – оперативно отреагировали на разлив нефтепродуктов и оказывают всю необходимую помощь", - отмечается на сайте компании.

Предприятия "Роснефти" установили многоступенчатые заграждения, организован сбор нефтесодержащей пленки с поверхности воды, отмечается в пресс-релизе.

Площадь загрязнения акватории составила 1 134 427 квадратных метров, ведется расследование административного дела в отношении муниципального унитарного предприятия (МУП) "ЖКХ города Туапсе", сообщила сегодня в своем Instagram руководитель Росприроднадзора России Светлана Радионова. "Росприроднадзором будет произведён расчёт ущерба, материалы административного расследования будут направлены в правоохранительные органы", - сообщила она.

Глава Росприроднадзора предположила, что коммунальщики не виноваты в аварии. "Скорее всего, виноват не МУП, его очистные обследованы, и там нет следов нефтепродуктов. Видимо, кто-то врезался в трубу МУП или по санкционированной врезке сбросил нефтепродукт. И мы, и прокуратура ищем виновных", - сообщила она.



Московское межрегиональное следственное управления на транспорте Следкома России также проводит доследственную проверку по факту разлива нефтепродуктов в районе Туапсе, говорится в сообщении на сайте ведомства.