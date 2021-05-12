Жители Кубани выступили против строительства мусорного полигона близ монастыря

12 мая 2021, 15:19

Участок под строительство мусорного полигона в Тимашевском районе Кубани находится слишком близко от подворья Свято-Духова монастыря, указали авторы видеообращения, пригрозив чиновникам акциями протеста. Власти обязаны провести общественные слушания, заявили в "Экологической вахте по Северному Кавказу".

"Кавказский узел" неоднократно сообщал о проблемах со свалками мусора на Кубани. В марте "Экологическая вахта по Северному Кавказу" констатировала, что правительство Краснодарского края уже год не может решить острую проблему строительства мусорных полигонов и мусороперерабатывающих комплексов, потому что чиновники не могут выбрать подходящие для этого земельные участки. В частности, экологи подняли проблему с планируемым строительством мусороперерабатывающего комплекса в Тимашевской зоне в районе станицы Роговской. Против строительства выступает настоятель и братия Свято-Духова мужского монастыря, подворье которого расположено неподалеку, а также местные жители. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил внимательно изучить предложенный "Эковахтой" вариант строительства полигона подальше от монастыря и балки.

Около 20 жителей города Тимашевска в Краснодарском крае записали видеообращение против строительства полигона близ Свято-Духова монастыря. На видео, опубликованном сегодня на YouTube-канале издания "Живая Кубань", активисты выстраиваются цепочкой в поле и скандируют: "Нет мусорному полигону!", "Пресвятая Богородице, спаси нас!". Затем они хором исполняют православное пасхальное песнопение.

"Мы все разные люди с разными взглядами, но объединяет нас одна цель - не допустить осквернения святого места, места силы! Мы готовы идти на открытый протест, чтобы не отдать святыню на поругание", - сказано в титрах, наложенных на видео.

Администрация района ожидает завершения экспертиз

Окончательное решение о строительстве полигона еще не принято, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Тимашевского района. «Необходимо провести гидрогеологические, экологические, геологические изыскания, получить положительные заключения экологической и строительной экспертизы», - сказал представитель администрации. Будет учтено и мнение местных жителей, заверили в администрации.

При этом местные власти уверены, что определенный под строительство участок полностью отвечает всем требованиям законодательства при создании мусороперерабатывающих комплексов. В радиусе двух километров нет жилых домов, заявил чиновник. По его словам, данный участок был выделен еще в 2015 году решением совета районных депутатов. Как указали в администрации, это земли сельхозназначения, которые находятся в собственности Краснодарского края и не используются. Власти рассчитывают, что строительство высокотехнологичного мусоросортировочного завода привлечет инвестиции в размере свыше 1,2 миллиарда рублей.

Местные жители не верят обещаниям властей

Представитель инициативной группы против строительства полигона и завода Татьяна Терещенко заявила корреспонденту "Кавказского узла", что не верит обещаниям провести общественные слушания и все необходимые изыскания. «Все это время все делалось втихаря - оказалось, что с 2015 года. Монастырь и православные прихожане - такие, как я - узнали об этом только три месяца назад, как и местные жители станицы Роговской, а это 10 тысяч человек. Они считают, что весь ветер с этой мусорной свалки будет идти на их станицу», - рассказала Терещенко.

Она отметила, что на хуторах Тимашевского района нет водопровода - люди берут воду из колодцев, и опасаются, что в случае создания полигона эта вода будет отравлена. По словам Терещенко, рядом с участком, где предполагается строительство, расположена балка. От нее отходит канал, водой из которого пользуются и местные жители, и насельники монастыря. Местные жители уверены, что фильтрат с полигона будет идти через канал в балку, а оттуда - в реку Кирпили, лиманы и в Азовское море, сказала Татьяна Терещенко.

Она сообщила, что в феврале более 10 тысяч жителей района подписались под обращением к президенту России Владимиру Путину и генпрокурору. «Реакции нет ни от президента, ни от генпрокурора, ни от Минприроды. Оттуда все поручается властям Краснодарского края, край отправляет в район. В Великий пост руководство района вместе с представителями прокуратуры - 20 человек, - вместо того, чтобы разобраться в законности выделения участка под завод, ворвались в монастырь и начали проверять документы на монастырские земли», - утверждает глава инициативной группы.

Местные жители не верят в строительство высокотехнологичного завода - они считают, что это будет обычный полигон, на который повезут мусор из разных районов Кубани. «Я знаю, что была команда подождать до выборов, а потом поставить забор, посадить охрану и начать завозить мусор из четырех районов. Уже известно, что реформа провалена. Наш православный губернатор, который со свечкой не расстается и во всех храмах бьет челом - тут он решил поставить мусорку рядом с храмом», - заключила Татьяна Терещенко.

Экологи раскритиковали чиновников

Координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха считает, что в действительности вопрос о строительстве полигона для захоронения отходов и мусоросортировочного комплекса в Тимашевском районе уже решен, поскольку соответствующий участок площадью 35 гектаров уже выведен из категории земель сельхозназначения и включен в новую территориальную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Строительством объектов планирует заняться АО «Мусороуборочная компания», которое в 2020 году получило статус регионального оператора по обращению с ТКО в Тимашевской зоне.

«Схему еще окончательно не поменяли, только прошли слушания. Скоро она должна быть утверждена. Этот полигон близко от монастыря, в прямой видимости. Там есть участки другие - просто нужно выбрать другой, более удаленный, и он есть», - подчеркнул Рудомаха.

Он отметил, что новый участок нужно выбрать до принятия новой территориальной схемы по обращению с ТКО. «Поменять его категорию и с людьми согласовать. Как положено по закону, провести общественные слушания. Все достаточно просто. С февраля, когда вопрос поднялся, уже можно было выбрать другой участок. Мне кажется, это инертность [властей], неготовность слышать людей», - предположил Рудомаха.

По его мнению, территориальная схема спроектирована чиновниками «на глаз» - места для размещения новых мусорных полигонов выбирались без учета мнения жителей и других заинтересованных сторон, без проведения соответствующих изысканий.