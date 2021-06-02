Засекреченный свидетель не смог сообщить подробности митинга в Магасе

02 июня 2021, 02:24

Допрошенный в суде в Ессентуках засекреченный свидетель обвинения заявил, что присутствовал на акции протеста в Магасе, однако по делу ингушских активистов ничего существенного сказать не смог, сообщили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", дело семерых лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается судом с 24 ноября 2020 года. 20 апреля Кисловодский городской суд продлил до 9 августа арест всем подсудимым ингушским активистам, 19 мая Ставропольский краевой суд оставил это решение в силе. Допрошенные 25 мая в Ессентукском суде сотрудники Росгвардии заявили, что не знакомы с обвиняемыми и не считают себя потерпевшими по делу об акции протеста в Магасе. Троим из семерых активистов, находящихся в следственном изоляторе, требуется медицинское наблюдение, заявили защитники.

Жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов".

На заседание суда в Ессентуках 1 июня кроме адвокатов приехала группа поддержки, старейшины Ингушетии, родственники Ахмеда Барахоева, Малсага Ужахова и Мальсагова, рассказал корреспонденту "Кавказского уза" член Совета тейпов Ингушетии Багаудин Мякиев.

Активистам Мустафе Вышегурову и Ризвану Оздоеву, которые также были осуждены за участие в митинге в марте 2019 года в Магасе, разрешили встретиться с подсудимыми, сказал он.

«Обычно мы договариваемся, кому приехать в Ессентуки... Потому что нет смысла приезжать в Ессентуки, если не будет возможности увидеть своих товарищей, поддержать их своим присутствием во время краткосрочной встречи в зале суда», - пояснил Мяикев.

Судебное заседание 1 июня началось с допроса засекреченного свидетеля обвинения, его допрос длился три часа, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Куриев.

«С 24 ноября 2020 года, когда начался судебный процесс по данному уголовному делу, сторона обвинения заявила 67 свидетелей, допрошено больше половины. Допрос этого засекреченного свидетеля был за это время самым долгим. Возможно, потому, что его показания были запутаны, порой противоречивы, а на некоторые вопросы суда и защиты он ответить не смог по причине забывчивости», - сказал адвокат.

Адвокат Магомед Абубакаров также считает, что засекреченный свидетель обвинения никаких существенных показаний по делу не дал. «Свидетель обвинения назвал наших подзащитных организаторами мартовского митинга в Магасе. При он не видел, чтобы кто-либо (из них) что-то организовывал, не видел, что подсудимые кем-то командовали, кричали. В то же время, отвечая на вопросы защиты, он пояснил, что ему ничего неизвестно об организации применения насилия в отношении Росгвардейцев 27 марта 2019 года в Магасе. Свидетель также он не смог сообщить суду никаких сведений о создании экстремистского сообщества нашими подзащитными», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Засекреченный свидетель указал, что до 2018 года он ни о ком из обвиняемых ничего не слышал, кроме как о Ахмеде Погорове, и то лишь потому, что тот был министром МВД Ингушетии, рассказал Абубакаров. "Всю информацию, о том, что наши подзащитные - организаторы митинга, он получал из интернета... По словам свидетеля, до митинга в интернете были видеообращения, и он наших подсудимых (по этим видеообращениям) узнал, когда они выступали. Когда эти видеообращения были, кто выступал, и о чем говорилось он толком сказать не смог, путался, очень часто противоречил сам себе. Свидетель также сказал, что на митинге были некоторые люди с бейджиками, которые бегали среди толпы митингующих, о чем они кричали или говорили, он не слышал. Свидетель толком не смог сказать, где он стоял, кто находился рядом с ним. Когда понимал, что запутался окончательно, то говорил, что не может вспомнить», - рассказал адвокат.

Свидетель обвинения утверждал, что был на мартовском митинге в Магасе, был очевидцем потасовки, подтвердил, что было два взрыва светошумовой гранаты, сказал он. Засекреченный свидетель сообщил, что он ингуш и живет в Ингушетии. «Пояснил, что он засекреченный, потому что он боится открыто давать показания. Судя по всему, ему была отведена более значимая роль (в суде), но он не справился», - предположил Абубакаров.

После перерыва на вопросы судьи и прокурора отвечал член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Барах Чемурзиев. Активист сказал, что никакой противозаконной деятельностью не занимался, сказал адвокат.

Состояние трех активистов обеспокоило их родных и адвокатов

Вопрос о медицинском обследовании Зарифы Саутиевой решается, но, к сожалению, медленно, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Билан Дзугаев. «Некоторые виды обследований недоступны в условиях СИЗО. Но вопрос решается. Сейчас родственники Зарифы по просьбе врачей СИЗО собирают необходимую медицинскую документацию о том, какое лечение проходила Зарифа до заключения под стражу. Как только будет собрана вся документация, возможно, моя подзащитная будет направлена на полное медицинской освидетельствование», - сказал адвокат.

Зарифа продолжает принимать те лекарственные препараты, которые принимала и раньше, отметил Дзугаев. По его словам, состояние ее здоровья, также как и состояние здоровья Малсага Ужахова и Ахмеда Барахоева по-прежнему вызывает тревогу у их адвокатов и родственников.

Напомним, на скамье подсудимых - член Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) и Совета тейпов ингушского народа Ахмед Барахоев, председатель ИКНЕ и сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов, член общественной организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев, бывший замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий в Ингушетии Зарифа Саутиева, председатель Совета тейпов ингушского народа и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Малсаг Ужахов, глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев, председатель движения "Опора России" и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Барах Чемурзиев. Правозащитный центр "Мемориал"* признал всех обвиняемых политзаключенными.