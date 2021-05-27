Жительница Избербаша задержана после гибели детей при пожаре

27 мая 2021, 15:29

Два уголовных дела расследуются в связи с гибелью двух детей при пожаре в многоквартирном доме в Избербаше. Мать, которая оставила детей одних в квартире, задержана по подозрению в причинении смерти по неосторожности, а чиновники заподозрены в халатности, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в Избербаше, еще двое выпрыгнули из окна и госпитализированы .

31-летняя женщина задержана подозрению в причинении смерти по неосторожности, решается вопрос об ее аресте. По версии следствия, женщина оставила детей одних дома и заперла входную дверь, в результате они не смогли выйти из квартиры или позвать на помощь, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на следствие.

Мать детей ранее дважды привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Следствие предположило, что, уезжая на работу, она закрыла входную дверь съемной квартиры на замок, который невозможно открыть изнутри, проинформировал сегодня ТАСС.

Пожар возник из-за того, что пятилетний ребенок поджег матрас в детской комнате. Дети не смогли справиться с огнем. В результате 3-летняя девочка и 5-летний мальчик скончались на месте, 8-летний и 9-летний мальчики, выпрыгнув через окно с пятого этажа, получили тяжелые травмы, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану.

Начато расследование дела о халатности в отношении должностных лиц, которые, знали о неблагополучной семье и неудовлетворительных условиях питания и проживания детей, но не предприняли никаких мер и не поставили семью на профилактический учет, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) предусматривает до четырех лет лишения свободы, часть 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек) - до семи лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в марте была арестована жительница Махачкалы, которая попыталась за 800 тысяч продать своего новорожденного ребенка. Попытку продать ребенка женщина объяснила тем, что родила вне брака и хотела избежать скандала с родственниками.