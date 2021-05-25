Четверо детей стали жертвами пожара в Дагестане

25 мая 2021, 14:12

Двое детей погибли, еще двое госпитализированы после пожара в многоквартирном доме в Избербаше.

По данным МЧС, пожар произошел сегодня утром в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома.

"В результате пожара пострадали 4 человек, двое из которых погибли", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

В результате пожара погибли двое детей, еще двоих удалось спасти, так как они выпрыгнули из окна горящей квартиры на ковер, который для них развернули жильцы, пишет со ссылкой на представителя ведомства "Интерфакс".

"При падении они (дети) получили травмы. Один находится в реанимации Избербашской городской больницы, другой - в хирургическом отделении. Это было до прибытия спасателей. В ходе тушения пожара были найдены еще два малыша - девочка трех лет и мальчик восьми лет. Их тоже срочно доставили в больницу, где врачи констатировали смерть", - сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле произошел пожар в 11-этажном доме в Махачкале. Полностью сгорели три квартиры. Жильцы пожаловались, что не получают от властей помощи в восстановлении дома.