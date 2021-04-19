Погорельцы в Махачкале попросили у Дадаева помощи властей

19 апреля 2021, 09:39

Жильцы многоэтажки, в которой сгорел мансардный этаж, не получают от властей помощи в восстановлении дома, пожаловались махачкалинцы мэру Салману Дадаеву.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля в Махачкале на улице Ломоносова, 10 загорелся мансардный этаж 11-этажного дома, полностью сгорели три квартиры. Вопрос выделения помощи от государства жителям многоэтажного дома рассматривается, но будет решен после выявления причин пожара и заключения комиссии, сообщили в мэрии.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев опубликовал сегодня в своем Instagram пост, в котором предложил жителям города писать в комментариях о проблемах. "Все комментарии фиксируются и обрабатываются специалистами структурных подразделений администрации", - сообщил мэр.

На 09.39 мск пост собрал 2384 просмотра и 70 комментариев.

Жильцы пострадавшего при пожаре дома по улице Ломоносова, 10 в Махачкале в комментариях призвали власти города помочь в восстановлении дома.

К главе города обратился руководитель ТСЖ "Ломоносова, 10" Руслан Батыров. Он сообщил, что многие жильцы дома по улице имама Шамиля, 76а до сих пор не могут вернуться в свои квартиры "12 апреля в нашем доме случился пожар на мансардных этажах по невыясненным для нас причинам. Жители дома были эвакуированы, и до сих пор многие проживают у родственников, потому что в результате пожара сгорели три квартиры, квартиры остальных соседей во всех подъездах затоплены водой. Полностью выгорела крыша над двумя подъездами", - написал он.

Согласно Яндекс-картам, дома по улице Ломоносова, 10 и улице имама Шамиля, 76а соединены общим двором.

Восстановительные работы в доме ведутся силами ТСЖ - восстанавливаются сгоревшие кабели, лифты, все сгоревшие канализационные и водопроводные трубы в шахтах, газоснабжение, сообщил Батыров. "Но сгоревшая крыша нашего дома до сих пор открыта, и скоро начнется сезон дождей, и опять затопит все наши квартиры, и люди вынуждены будут эвакуироваться. Дом должен будет опять обесточен во избежание замыканий! Своими силами и силами ТСЖ "Ломоносова, 10" закрыть крышу мы не в состоянии, так как целевые взносы мизерные, состоят из зарплаты для обслуживающего наш дом персонала и налогов, которые наше ТСЖ исправно платит ежемесячно! А дожди начнутся со дня на день! Жильцы дома исправно платят все целевые взносы в фонд капитального ремонта нашего города! Просим вас помочь с закрытием крыши, чтобы беда не повторилась снова!" - говорится в комментарии пользователя lomonosova_10.

Другие пользователи также обратили внимание на проблемы пострадавшего при пожаре дома. "Просим не проходить мимо нашей беды. Каждый день новые проблемы возникают! Люди не могут пользоваться даже канализацией!!! Нам нужна крыша!!! Просим оказать помощь", - прокомментировала naika757. "Мэрия, администрация города, руководство республики, страна, где вы все? Народ пережил пожар в многоквартирном доме... Мы все делаем день и ночь. Где же вы?" - спросила guvarsha_gozel.