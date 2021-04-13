Пожар в многоэтажном доме в Махачкале. 12 апреля 2021 г. Скриншот видео "РИА Дагестан" https://www.youtube.com/watch?v=ZYPRiYHo6Dg

13 апреля 2021, 18:28

Жители махачкалинской многоэтажки вернулись после пожара в свои квартиры

Вопрос выделения помощи от государства жителям многоэтажного дома в Махачкале, в котором 12 апреля сгорели три квартиры рассматривается, но будет решен после выявления причин пожара и заключения комиссии, сообщили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля в Махачкале на улице Ломоносова, 10, загорелся мансардный этаж одиннадцатиэтажного дома. Около 150 человек были эвакуированы

Во время пожара выгорели три квартиры, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МЧС Дагестана. Оперативному тушению возгорания мешал неправильно припаркованный транспорт, отметил представитель МЧС.

Две квартиры при пожаре сгорели полностью, одна частично, уточнил представитель мэрии Махачкалы.  Все эвакуированные во время пожара жители вернулись в свои квартиры, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Решение об оказании погорельцам помощи может быть принято после окончательного заключения специальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, пояснил представитель городской администрации.

Получение материальной помощи от государства в подобных случаях связано с составлением множества документов и актов обследования жилья, процесс может занять очень долгое время. При этом не всегда люди, если у них не застраховано жилье и имущество, могут рассчитывать на какие-либо компенсации, заключил сотрудник мэрии Махачкалы.

Примечание:

"150 человек размещены в отеле и санаториях после пожара в Анапе", "Дети в дагестанском селе остались без школы после пожара", "Четыре человека погибли при пожаре в Дагестане".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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