Пожарные. Абстрактная иллюстрация. Фото: Владимир Аносов / Югополис

12 апреля 2021, 18:50

Жители махачкалинской многоэтажки эвакуированы из-за пожара

Около 150 человек эвакуированы из горящего одиннадцатиэтажного дома в Махачкале. По предварительным данным, сгорели три квартиры, сообщило МЧС.

По информации ведомства, пожар произошел сегодня днем на улице Ломоносова, 10. Загорелся мансардный этаж одиннадцатиэтажного дома.

В 18:01 мск пожар был потушен. "По предварительным данным, сгорело 3 квартиры на мансардном этаже. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 200 квадратных метров", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Из дома, где произошел пожар, были эвакуированы около 150 человек, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства "Интерфакс".

В МЧС не уточнили, смогли ли жильцы вернуться в свои квартиры.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в октябре 2020 года 20 человек были эвакуированы из жилого дома в Махачкале из-за пожара. Один человек пострадал.

Примечание:

"Трое пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии доставлены в Махачкалу", "Дети в дагестанском селе остались без школы после пожара", "Четыре человека погибли при пожаре в Дагестане".

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