20 человек эвакуированы из жилого дома в Махачкале из-за пожара

27 октября 2020, 10:05

Один человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Махачкале, 20 жильцов эвакуированы.

Пожар произошел в квартире дома по улице Гагарина, 48. "В квартире на 1-м этаже многоквартирного жилого дома произошел пожар. По предварительной информации, имеется пострадавший мужчина", - сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

По данным ведомства, 20 человек были эвакуированы, пожар был потушен в 08.50 мск. В доме выбиты окна и двери, других разрушений нет, пишет со ссылкой на МЧС "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 1 сентября при пожаре в пятиэтажном доме в Махачкале погибли пять человек, в том числе четверо детей. Инцидентом заинтересовались Следком и прокуратура.