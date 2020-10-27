27 октября 2020, 10:05
20 человек эвакуированы из жилого дома в Махачкале из-за пожара
Один человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Махачкале, 20 жильцов эвакуированы.
Пожар произошел в квартире дома по улице Гагарина, 48. "В квартире на 1-м этаже многоквартирного жилого дома произошел пожар. По предварительной информации, имеется пострадавший мужчина", - сообщило ГУ МЧС по Дагестану.
По данным ведомства, 20 человек были эвакуированы, пожар был потушен в 08.50 мск. В доме выбиты окна и двери, других разрушений нет, пишет со ссылкой на МЧС "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что 1 сентября при пожаре в пятиэтажном доме в Махачкале погибли пять человек, в том числе четверо детей. Инцидентом заинтересовались Следком и прокуратура.
"Человек пострадал при пожаре на нефтебазе в Дагестане", "Погорельцам в Избербаше обещаны почти 20 миллионов", "Предприниматель рассказал о ситуации на горящем рынке в Махачкале".
27 октября 2020, 11:05
-
Жители пяти сел в Дагестане остались без газа после аварии
Более 6,3 тысячи жителей Бабаюртовского района и шесть социально-значимых объектов остались сегодня без газа после аварии на газопроводе, сообщили спасатели.
27 октября 2020, 09:43
-
Азербайджан и Армения сообщили о ночных боях в зоне конфликта
Позиции азербайджанских войск и приграничные села в зоне карабахского конфликта были обстреляны ночью из различных видов оружия, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Армения сообщила об артиллерийских обстрелах позиций армии Нагорного Карабаха.
27 октября 2020, 08:43
-
Три оппозиционера задержаны на акции протеста в Тбилиси
Полицейские задержали лидера партии "Грузинский выбор" Бежана Гунаву и двух его соратников, которые 26 октября вышли на акцию протеста против использования незадекларированных денег на выборах в парламент Грузии.
27 октября 2020, 07:35
-
Медработники-добровольцы в Калмыкии прошли вакцинацию от коронавируса
Первые 15 добровольцев из числа медицинских работников привиты вакциной против коронавирусной инфекции, сообщил 26 октября Минздрав Калмыкии.
27 октября 2020, 06:35
-
Шесть школ и детсадов закрыты на Кубани из-за COVID-19
Ученики двух школ на Кубани, в том числе в Краснодаре, переведены 26 октября на дистанционное обучение, а воспитанники четырех детских садов отправлены по домам из-за выявленных случаев заражения коронавирусом.
-
27 октября 2020, 08:43
Три оппозиционера задержаны на акции протеста в Тбилиси
-
27 октября 2020, 03:40
Адвокат пожаловался на затягивание расследования дела Музраева
-
27 октября 2020, 01:49
Прифронтовые села Азербайджана подверглись обстрелам на фоне объявленного перемирия
-
26 октября 2020, 23:50
Сотрудники продовольственной компании погибли в результате обстрела Мартуни
-
26 октября 2020, 18:16
Десять человек приняли участие в пикетах в поддержку Гаджиева
-
26 октября 2020, 16:351
Кругляков счел штраф наказанием за борьбу против преследования активистов
-
26 октября 2020, 22:50
Два случая сибирской язвы подтверждены в Дагестане
-
26 октября 2020, 21:101
Суд в Сочи оштрафовал Авидзбу за прорыв через границу
-
26 октября 2020, 20:42
Волгоградец арестован после стрельбы по подросткам
-
26 октября 2020, 19:24
Ученики тбилисской школы переведены на дистанционное обучение
-
26 октября 2020, 18:28
Прекращены поиски моряков в Азовском море
-
26 октября 2020, 17:494
Владелец заправки в Чечне обвинен в нарушении требований безопасности
-
26 октября 2020, 11:031
Волгоградский активист оштрафован за участие в нежелательной организации
-
26 октября 2020, 07:53
Вступила в силу третья договоренность о перемирии в Нагорном Карабахе
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
27 октября 2020, 00:50
Нападки Меликова на рекламные вывески в Махачкале удивили активистов
-
26 октября 2020, 22:50
Два случая сибирской язвы подтверждены в Дагестане
-
10 сентября 2020, 20:0723
Кадыров Рамзан Ахматович
-
25 октября 2020, 14:53
BERG...man TbilisiХабиб- браво и прощай? Почему многие в России не считают Нурмагомедова - своим! 129
-
07 октября 2020, 10:26
BERG...man TbilisiГенерал Сергей Меликов, сменил в Дагестане - Васильева. И старые - новые ожидания 40
-
04 октября 2020, 11:33
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Миграционный кризис на Северном Кавказе : в плену КОВИД 19". Онлайн-дискуссия на КУ 6 октября 2020 г.
-
24 октября 2020, 22:463
Карабах: эскалация конфликта или новая война?
-
24 октября 2020, 12:1917
Депортация чеченцев и ингушей
-
26 октября 2020, 12:27Нужна ли справка о тестировании на коронавирус при въезде в ЧР?
-
25 октября 2020, 22:2026 октября администрация парка в Нальчике приглашает волонтеров принять участие в высадке шаровидных кленов
-
24 октября 2020, 22:37Арсен Каноков объявил о завершении благотворительного конкурса «StartUp 5642»
-
22 октября 2020, 17:5031 октября стартует фестиваль адыгского кино
-
22 октября 2020, 15:42Сочинский нацпарк оштрафован за использование башни на горе Б.Архун
-
13 октября 2020, 21:01
В августе 2020 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали десять человека
-
30 сентября 2020, 12:00
Чечня, Дагестан и Северная Осетия - антилидеры диагностики и лечения онкологии в России