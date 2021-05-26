Инцидент в таганрогской школе привлек внимание аналитиков

26 мая 2021, 01:47

Ситуации, подобные той, которая возникла в таганрогской школе, где ученик угрожал учительнице убийством и изнасилованием, не возникают не пустом месте, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, подобные скандалы связаны с тем, что государство перестало поддерживать семьи и образование.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая в соцсетях появилось видео инцидента в одной из школ Таганрога. На кадрах ученик стоит возле стола учительницы и объявляет, что совершит с ней половой акт, пообещав своим одноклассникам, что "сейчас будет кровища". Педагог игнорирует ученика, который в конце видео замахивается на нее ногой. Родители школьников сообщили, что их дети давно страдают от неадекватного поведения ученика, а педагоги и руководство не решают проблему.

По словам руководителя общественной организации "Право ребенка" Бориса Альтшуллера, учительница поступила правильно, что не стала кричать на ученика в ответ. "Это нельзя делать, нельзя опускаться на этот уровень", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла" 25 мая.

Эксперт подчеркнул, что ситуация явно возникла не на пустом месте, поэтому руководству школы было необходимо "встретиться с родителями и выяснить, что с ребенком". "Если семья абсолютно асоциальная, то надо принимать меры", — сказал он.

По словам Альтшуллера, если ребенок остался без присмотра, в том числе из-за того, что из школ убрали специалистов, занимавшихся группами продленного дня, он мог попасть в уголовную среду, "или его учил жить двор". "Тем более преступно, что государство ничего не делало в этом случае", — отметил правозащитник. "Но в принципе нужно брать и разбираться", — заключил он.

Директор московской школы № 109, который руководит учебным заведением много лет, Евгений Ямбург, подчеркнул, что учительница, на уроке которой произошел инцидент — "мужественный человек", и совершенно правильно сделала, что не вовлекла в скандал других детей. По его мнению, корень проблемы в том, что из школ убрали медработников. "Мы на первом месте в мире по детской заболеваемости — всего 12% детей здоровы, причем на первом месте в списке заболеваний стоят психоневрологические. Этих детей надо выявлять с детского сада и делать так, чтобы с ними работали — и не били по хвостам, а профессионально", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом привлечение полиции, по мнению эксперта, далеко не всегда приносит пользу. "Что они могу сделать в этом случае? Только оштрафовать родителей. Но я сомневаюсь, что это принесет хоть какую-то пользу", — отметил он.

По поводу того, скрывают ли школы подобные случаи, Ямбург заметил, что это зависит от политики конкретного регионального министерства или департамента образования. "В Москве приняли абсолютно правильное решение, чтобы не заставлять школы скрывать проблемы. Наличие подобных детей не является минусом для школы, зато плюсом будет то, что эти дети за год не совершили ничего противоправного. Поэтому и учителя, и директора заинтересованы в выявлении подобных детей. В регионах бывает по-разному", — заявил он.

Преподаватель начальных классов с почти 30-летним стажем Марина Ворокова, напротив, негативно оценила действия учительницы. "У меня за 27 лет никогда не было даже близко подобной ситуации. Педагог должен уметь поддерживать порядок и тишину", — заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями от представителей руководства таганрогской школы по поводу инцидента.

Корреспондент "Кавказского узла" попросил адвоката Евгения Черноусова прокомментировать, какие меры могут быть приняты в отношении школьника. По его словам, общая уголовная ответственность наступает в России с 16 лет, ответственность за тяжкие преступления, включая убийство, изнасилование и угрозу убийством — с 14 лет. "Для тех, то младше, есть только вызов на Комиссию по делам несовершеннолетних, постановка там на учет, вопрос об уголовной ответственности родителей за ненадлежащее воспитание, перевод на учебу в спецшколу. Впрочем, сейчас ряд специалистов считает, что надо сдвинуть возраст наступления уголовной ответственности вниз: до 14 лет — общую, до 12 — за тяжкие преступления", — подчеркнул он.

Напомним, что 11 мая в Казани в результате стрельбы в школе погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был ранен. Силовики заявили, что стрелял 19-летний студент колледжа, 12 мая суд арестовал его на два месяца. События в Казани обеспокоили, в частности, сочинских родителей и педагогов. В одной из школ на классных руководителей по указанию городских властей возложена обязанность отслеживать "подозрительный" контент на страницах учеников в соцсетях, сообщила учитель школы. Начальник управления образования и науки администрации Сочи возразила, что директив о мониторинге страниц детей в школы не направлялось, однако "учителя это всегда и сами делали".