Родители в Таганроге призвали педагогов к ответу после угроз школьника учителю

23 мая 2021, 14:18

Дети в одной из школ Таганрога уже долгое время страдают от неадекватного поведения одного из учеников, а педагоги и руководство школы никак не решают эту ситуацию, заявили родители школьников после видео с угрозами учительнице от третьеклассника посреди учебного процесса. Они потребовали наказать руководство школы за бездействие.

Педагог проигнорировала неадекватное поведение школьника на уроке

Видео инцидента, вызвавшего возмущение родителей, было опубликовано 20 мая в Youtube-канале издания «Блокнот Таганрог». На кадрах видеозаписи, сделанной одним из присутствующих, видно, как ребенок, стоя около стола учительницы, объявляет, что совершит с ней половой акт, пообещав присутствующим в классе одноклассникам, что "сейчас будет кровища". Педагог при этом, игнорируя поведение мальчика, обращается к другим ученикам, предлагая им продолжать делать контрольную работу. В конце видеоролика видно, как ребенок замахивается на учителя ногой.

Лицо и фрагменты речи мальчика на видео заретушированы. По данным издания, инцидент произошел в третьем классе одной из школ Таганрога.⠀

Родители детей, которые обучаются в этой школе, сообщили, что мальчик так ведет себя не первый год, и они несколько раз безрезультатно жаловались на него администрации школы.

После публикации видео директор школы сообщила родителям, что третьеклассник по заявлению мамы отстранен от занятий, и будет проведена служебная проверка, сообщило 22 мая издание на своей странице в Instagram.

Проверку в связи с публикацией видео начали прокуратура Ростовской области и сотрудники по делам несовершеннолетних областного управления МВД, сообщило 21 мая ТАСС. "Прокуратура организовала проверку после обнаружения в сети видео, где школьник угрожал учителю и обещал расправу", - привело агентство слова сотрудника пресс-службы прокуратуры.

Мать ребенка пояснила, что с ее сыном все в порядке, семья у них благополучная и школа никогда не жаловалась на ее сына. При этом женщина после инцидента решила отвести ребёнка к психологу, сообщило 21 мая rostoday.com.

Пользователи соцсети сочли инцидент следствием бездействия педагогов и родителей

Публикация в Instagram-аккаунте bloknot.taganrog, на который подписаны 60,9 тысячи пользователей, к 14.15 мск 23 мая набрала 2764 отметки "нравится", под ней размещен 331 комментарий.

Авторы некоторых из них упрекнули педагогов в бездействии. "Директор в первую очередь "обрёк" на это своих же преподавателей и остальных учеников класса, с момента коллективного обращения нельзя было решить этот вопрос?" – написала, в частности, nushka37.

"Он (директор) должен был прекратить обучение (ребенка) в школе не по заявлению родителей, а по ее решению, как директора! Произойти это должно было уже давно!" – указал evgenij_nedvizimost_u_invistic. "Этого ребёнка надо было в момент приступа асоциального поведения отвести в кабинет к психологу. Чтоб с ним там разговаривали и объясняли. Психологи школьные сейчас - для бумаг и для галочки. А где их реальная работа?" – задалась вопросом margo.engelin.

Другие участники дискуссии возложили ответственность за поведение детей на родителей. "Учителям нельзя ни кричать на детей, ни руку поднимать... видите ли "нарушение детских прав". Учитель - заложник ситуации. Человек, который должен принять меры в первую очередь, не может этого сделать по закону", - написал, в частности, repetitor.taganrog.

"Почему должен всё это терпеть учитель. Они бедные, слово бояться уже наперекор сказать, потому что, что не так, прибежит мамаша с телефоном и будет орать на всех, мол обидели сыночка. Учителя потеряли уважение в лице учеников", - согласилась elena.dubovskova.

"Этот урок должен быть для всех родителей!!! Следить надо в первую очередь за собой и быть внимательным к своему ребёнку!!!" – возмутилась kseniya_dariya_ariya.

"Ребёнок в таком возрасте делает ровно так, как он видит у себя дома. А директору пора уволиться, т.к вовремя не решила этот вопрос", - высказал мнение kayppv. "Очень жалко одноклассников этого [мальчика], которые вынуждены были на все это смотреть и все это слушать! Наказаны должны быть все, и родители, и директор школы", - написала elena_lena1302. "Именно из-за равнодушия и безнаказанности происходят трагедии!", - указала anna_volkova93.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая в Казани в результате стрельбы в школе погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был ранен. Силовики заявили, что стрелял 19-летний студент колледжа, 12 мая суд арестовал его на два месяца. События в Казани обеспокоили, в частности, сочинских родителей и педагогов. В одной из школ на классных руководителей по указанию городских властей возложена обязанность отслеживать "подозрительный" контент на страницах учеников в соцсетях, сообщила учитель школы. Начальник управления образования и науки администрации Сочи возразила, что директив о мониторинге страниц детей в школы не направлялось, однако "учителя это всегда и сами делали".