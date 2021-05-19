Дело о срыве строительства жилья для сирот в Знаменске передано в суд

19 мая 2021, 08:00

Врио директора управления капитального строительства Астраханской области не обеспечил консервацию недостроенного трехэтажного дома для детей-сирот в Знаменске, из-за чего был сорван его ввод в эксплуатацию. Дело с утвержденным против чиновника обвинительным заключением передано в суд, рапортовал Следком России.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 января следователи отчитались о возбуждении уголовного дела после срыва строительства жилья для детей-сирот в Знаменске. Трехэтажный жилой дом не был достроен в установленные сроки, а должностные лица не предприняли мер, чтобы исправить ситуацию, пояснил региональный Следком.

Следователи завершили дело о срыве строительства жилья для детей-сирот в Знаменске, по которому обвинен врио директора регионального управления капитального строительства, сообщил вечером 18 мая на своем сайте Следком России.

По версии следствия с 2015 по 2019 годы в Знаменске планировалось строительство трехэтажного 24-квартирного дома. Врио директора регионального управления капитального строительства не организовал и не обеспечил консервацию этого дома несмотря на то, что стройработы были приостановлены. "Это привело к неудовлетворительному состоянию конструкций данного объекта незавершенного строительства и возникновению необходимости проведения демонтажа наружных стен с последующим возведением новых", – пояснило ведомство.

Далее чиновник заключил госконтракт со стройфирмой ООО "Интерстрой" по завершению строительства дома. При этом не было проведено техобследование и не была изменена проектно-сметная документация, полагает следствие. "Работники <…> не ввели дом в эксплуатацию. Это привело к нарушению прав и законных интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", – отметил Следком.

Дело против чиновника передано в суд, он обвинен по части 1 статьи 293 УК РФ, уточнило ведомство.

Часть 1 статьи 293 УК РФ "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей" предусматривает до трех месяцев ареста.

Напомним, что активисты в Астраханской области неоднократно проводили акции протеста с требованием предоставить жилье стоящим в очереди детям-сиротам. В октябре 2019 года на такую акцию вышел житель Астраханской области Николай Соколов, а в ноябре 2018 года – активист Михаил Анисенко.