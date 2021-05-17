Дманиси. Фото: Mehman Ibragimov, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46663476

17 мая 2021, 11:51

Беспорядки в Дманиси обернулись столкновениями с силовиками

В Дманиси сегодня возобновились беспорядки, которые привели к столкновениям местных жителей с полицейскими. Массовая драка, которая произошла в городе 16 мая, не была межнациональным конфликтом, заверил мэр Георгий Татуашвили.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая в Дманиси (регион Квемо Картли) произошла массовая драка между местными этническими азербайджанцами и переселенцами из Сванетии. Драке, в которой приняли участие около 30 человек, вооруженных бейсбольными битами и палками, предшествовал конфликт в магазине. В результате происшествия торговый павильон был разгромлен.

Сегодня в Дманиси вновь происходят беспорядки, в которых приняли участие люди, вооруженные камнями и дубинками, следует из репортажа в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи". Согласно телесюжету, на месте мобилизованы полиция и спецназ, по меньшей мере один из силовиков получил ранение, передал в 11.34 мск корреспондент "Кавказского узла" Галина Готуа.

В беспорядках, которые начались в городе с утра, участвуют несколько сотен человек, массовая драка обернулась столкновениями с полицейскими, пишет "Sputnik Грузия".

По данным издания, некоторые местные жители утром вышли на улицы и потребовали наказать тех, кто разгромил магазин, принадлежащий азербайджанской семье.

Полицейские выясняют личности людей, участвовавших в массовой драке 16 мая, сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. "Начато расследование по статье о групповом насилии, ведутся оперативно-розыскные и следственные действия. Все лица, принимавшие участие в указанных действиях, идентифицируются. Соответственно, против них будут приняты меры, предусмотренные законодательством", - приводит сегодня его слова на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Мэр Дманиси Георгий Татуашвили заявил, что "впервые столкнулся с подобным за четыре года работы мэром". "Я уверен, что такого никогда не было и не произойдет в будущем. Это противостояние произошло не на этнической почве, в Дманиси такое не происходит. Между ними, возможно, было какое-то недопонимание", - сказал он.

По его словам, "у молодежи просто произошел конфликт", который нельзя считать межнациональным. "Кто-то, кажется, спекулирует этим случаем, приплетая сюда этнический вопрос, это неверная интерпретация произошедшего. Мы дружно живем в Дманиси, заботимся друг о друге и дружим", - приводит сегодня его слова "Грузия Online".

Примечание:

"Убийство в перестрелке спровоцировало беспорядки на юге Грузии", "Два человека ранены при стрельбе в Тбилиси", "Стрелявший в Тбилиси сдался полиции".

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