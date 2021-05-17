Дманиси. Фото: Mehman Ibragimov, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46663476

17 мая 2021, 02:00

Массовая драка между азербайджанцами и сванами произошла в Дманиси

Около трех десятков вооруженных битами и дубинками человек приняли участие в массовой драке между местными этническими азербайджанцами и переселенцами из Сванетии в Дманиси.

В Дманиси (регион Квемо Картли) 16 мая произошел конфликт между местными этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванетии.

По предварительным данным, участие в массовой драке приняли не менее трех десятков человек, которые были вооружены бейсбольными битами, палками и дубинками. К вечеру ситуация обострилась, торговый павильон, возле которого произошла драка, был разгромлен, пишут "Новости-Грузия".

Конфликт продолжился и после наступления так называемого "комендантского часа". На место инцидента прибыли силовики, информирует "Спутник-Грузия".

Подробности инцидента рассказала продавщица разгромленного магазина Саида Исмаилова. По ее словам, в магазин зашли молодые люди и попросили дать в долг пиво. Женщина сказала, что без разрешения владельца не может этого сделать. "На меня посыпались угрозы, оскорбления. После конфликта нас отвезли в полицейское отделение. Пока мы там находились, толпа из 40-50 человек напала на магазин", - приводит ее слова report.az.

По словам Исмаиловой, с торговыми точками, принадлежащими азербайджанцам, и ранее были связаны подобные инциденты, но силовики не обращали внимание на жалобы.

Данных о пострадавших в ходе массовой драки нет.

Примечание:

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