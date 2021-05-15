15 мая 2021, 23:27

Мецаморская АЭС остановлена на модернизацию

Единственная атомная электростанция на Южном Кавказе остановлена в Армении на 141 день для работ по продлению срока ее эксплуатации.

Как писал "Кавказский узел", руководство Армянской (Мецаморской) АЭС в апреле объявило, что Армения намеревается продлить срок использования станции до 2036 года. После этого, 26 апреля, власти Азербайджана потребовали закрыть АЭС, заявив, что сочетание устаревших технологий и местоположения делает ее одной из самых опасных атомных станций в мире.

Еще в 2006 году было объявлено о завершении срока эксплуатации Армянской АЭС через 10 лет, однако в 2013 году Минэнерго решило продлить ее использование до 2026 года. 5 мая 2015 года армянский парламент ратифицировал получение на эти цели российского кредита в размере 270 миллионов долларов. В январе 2018 года АЭС потребовал закрыть Евросоюз, так как улучшение Армянской АЭС до полного соответствия международным стандартам безопасности невозможно.

Сегодня на Армянской АЭС стартовал ключевой планово-предупредительный ремонт в рамках проекта по модернизации и продлению срока эксплуатации станции. Станция остановлена на 141 день - это беспрецедентный для нее срок. Столь долгая остановка связана с заключительными важными работами по модернизации второго энергоблока Армянской АЭС, сообщила пресс-служба атомной станции.

На подготовку к плановому ремонту ушел год, отметил главный инженер Армянской АЭС Артур Григорян. "Проведены все необходимые проверки на АЭС, доставлено оборудование, проведена подготовка к модернизации системы аварийного охлаждения активной зоны реактора и восстановительному отжигу корпуса реактора", - процитировал Григоряна PanArmenian.

Организацию работ осуществляет российская компания "Русатом Сервис", входящее в электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом". Эта ключевая остановка станет определяющей для работы Армянской АЭС, сказал Юрий Свириденко, руководитель проекта по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС с российской стороны. "Для проведения работ на станцию уже приехало 120 российских специалистов. За весь период ремонта в этом году будет задействовано около 350 атомщиков из России. Это важная веха для развития атомной энергетики Армении, и мы рады быть причастными к такому событию и помочь нашим друзьям творить историю атомной отрасли Армении", - привели слова Свириденко "Новости-Армения".

Армянская АЭС - единственная на Южном Кавказе атомная электростанция, вырабатывает около 30% всей производимой в Армении электроэнергии. Недостатком с точки зрения безопасности является размещение АрмАЭС, так как она находится в высокогорье и при аварии может возникнуть проблема с недостатком воды для аварийного охлаждения активной зоны реактора, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Армянская (Мецаморская) АЭС".

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