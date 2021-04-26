Азербайджан потребовал закрыть Мецаморскую АЭС

26 апреля 2021, 11:28

Сочетание устаревших технологий и местоположения ставит Мецаморскую АЭС в ряд самых опасных атомных станций в мире, говорится в сегодняшнем заявлении МИД Азербайджана. Заявление прозвучало на фоне обещания властей Армении продлить срок службы АЭС до 2036 года.

Как писал "Кавказский узел", в 2006 году было объявлено о завершении срока эксплуатации Армянской (также Мецаморской) АЭС в 2016 году, однако в 2013 году Минэнерго решило продлить ее использование до 2026 года. 5 мая 2015 года армянский парламент ратифицировал получение на эти цели российского кредита в размере 270 миллионов долларов. В январе 2018 года АЭС потребовал закрыть Евросоюз, так как улучшение Армянской АЭС до полного соответствия международным стандартам безопасности невозможно.

Риски, связанные с Мецаморской АЭС в Армении, должны быть тщательно рассмотрены международным сообществом, заявил сегодня МИД Азербайджана. "Эта АЭС была построена по аналогичной технологии, применявшейся в Чернобыле в 1976-1980 годах, и расположена в активной сейсмической зоне. Устаревшие технологии и расположение ставят Мецамор в один ряд с самыми опасными АЭС в мире", - процитировал заявление МИД "Sputnik Азербайджан".

Несмотря на то, что различные международные организации предупреждали об этом объекте, называя его "угрозой для всего региона", Армения до сих пор продолжает эксплуатировать его, подчеркнуло министерство. "В 2020 году Европейский Союз еще раз призвал Армению закрыть АЭС, заявив, что атомная станция "не может быть модернизирована для полного соответствия международно признанным стандартам ядерной безопасности, и поэтому требует скорейшего закрытия и безопасного вывода из эксплуатации. Использование устаревших технологий и несоблюдение инструкций по технике безопасности во время эксплуатации Мецаморской АЭС создает серьезные экологические проблемы для всего региона", - привело цитату из заявления МИД издание Report.az.

Армения намеревается продлить срок использования АЭС до 2036 года, сообщил 21 апреля директор станции Мовсес Варданян. Планируется создать армяно-российскую группу, которая выяснит, сколько лет сможет прослужить станция после того, как будет укреплен корпус реактора, сообщил в тот же день "Sputnik Армения".

На Мецаморской АЭС проходит капитальный ремонт в целях пролонгирования срока ее службы до 2026 года. Один из его важнейших узлов – это закалка (отжиг) корпуса реактора. Проект работ составляют специалисты Курчатовского института и предприятия "Атомэнергоремонт". Если по итогам работы прочность корпуса повысится в достаточной мере, тогда реактор сможет прослужить больше, проинформировало издание.



Напомним, в 2017 году власти Армении решили демонтировать первый блок Армянской АЭС. Формально первый блок находится в эксплуатации, но на деле ни разу не запускался с 1989 года. Теперь это уже невозможно по соображениям безопасности. При этом второй блок Армянской АЭС соответствует всем международным стандартам. Согласно результатам проведенных исследований, первый блок может стать "донором" для второго, его демонтаж позволит сократить расходы на программу продления срока эксплуатации действующего блока, отметили в правительстве страны.

Армянская АЭС - единственная на Южном Кавказе атомная электростанция, вырабатывает около 30% всей производимой в Армении электроэнергии. Недостатком с точки зрения безопасности является размещение АрмАЭС, так как она находится в высокогорье и при аварии может возникнуть проблема с недостатком воды для аварийного охлаждения активной зоны реактора, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке "Армянская (Мецаморская) АЭС".