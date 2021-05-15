Чиновник из Северной Осетии заподозрен в превышении полномочий при строительстве детского комплекса

15 мая 2021, 09:24

Главный специалист управления капитального строительства Северной Осетии подозревается в том, что подписал документы с ложными сведениями о завершении строительства игровых площадок и детского спортивно-оздоровительного комплекса в Алагире, а также в селениях Црау и Предгорное.

По версии следствия, в период с мая по сентябрь 2020 года между управлением капитального строительства и тремя стройфирмами были заключены госконтракты на строительство многофункциональных игровых площадок с детским спортивно-оздоровительным комплексом в городе Алагир и селениях Црау и Предгорное. Общая сумма контрактов составила 11,4 млн рублей. В октябре и декабре подозреваемый подписал документы о завершении строительства, зная, что работы еще не выполнены. "Указанные документы послужили основанием для необоснованного перечисления подрядчикам 7,9 млн рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

В отношении главного специалиста технического отдела госучреждения возбуждены три уголовных дела, которые соединены в одном производстве. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК России), сказано в сообщении, опубликованном 14 мая на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 286 УК России предусматривает максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2020 года глава комитета дорожного хозяйства Северной Осетии был заподозрен в нецелевом использовании 566 миллионов, выделенных из федерального бюджета на реконструкцию аварийного моста через реку Урух.