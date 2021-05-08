Грузинский ветеран, 9 мая 2015 года. Стоп-кадр видео https://youtu.be/QmiIHj_kw8M

08 мая 2021, 14:59

Ветеранам в Грузии назначены выплаты ко Дню Победы

В честь 9 мая ветераны Второй мировой войны получат по тысяче лари, а семьям погибших будет выплачено по 500 лари, сообщило правительство Грузии. 

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году власти Грузии назначили в честь 9 мая ветеранам единовременные выплаты в 600 лари (187 долларов), семьям погибших на войне – помощь в размере 300 лари (96 долларов).

День Победы в 2020 году жители Грузии отметили в условиях ограничений, связанных как с противодействием распространению коронавируса, так и с политическими мотивами. МВД Грузии напомнило о запрете использования коммунистической и фашистской символики, а власти страны из-за эпидемии ограничили посещение мест, предполагающих скопление людей. 9 мая является священным праздником, отметили опрошенные "Кавказским узлом" жители Тбилиси.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал постановление о единовременных выплатах ветеранам и семьям погибших во Второй мировой войне, сообщили "Новости-Грузия".

"По случаю 76-летия победы над фашизмом ветеранам Второй мировой войны будет предоставлена разовая социальная помощь в размере 1 тысячи лари (порядка 290 долларов), а семьям погибших военных – 500 лари (более 145 долларов)", – процитировало сегодня сообщение пресс-службы администрации правительства страны издание.

Ранее помощь ветеранам и семьям погибших военнослужащих назначила мэрия Тбилиси. 30 апреля по 600 лари (порядка 174 долларов) были перечислены 115 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в городе, а семьи погибших получили по 300 лари (порядка 87 долларов), информировала "Грузия-онлайн".

"Кавказский узел" также писал, что в городах Грузии на 9 мая намечено шествие памяти погибших в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк". Мероприятие  пройдет с соблюдением социальной дистанции, сообщили организаторы акции. 

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" представлен материал "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.

Примечание:

"Вакцинация "Синофармом" начата в Грузии", "Попытка посетить кладбища в Грузии обернулась задержаниями активиста и политика", "Часть жителей Грузии отказались от пышного празднования Пасхи из-за COVID-19".

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