Магомед Даудов. Фото: Zelamkh / commons.wikimedia.org/wiki/Category:Magomed_Daudov#/media/File:Magomed_Daudov.jpg

07 мая 2021, 20:19

Даудов назвал провокацией сообщения об угрозах ингушам

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов призвал предъявить доказательства его угроз Магомеду Хазбиеву и Магомеду Бекову. Власти Чечни пытаются противодействовать ингушским активистам, которые продолжают оспаривать соглашение о границе между республиками, заявил журналист Ахмед Бузуртанов.

Как информировал "Кавказский узел", 4 мая ингушский активист Магомед Хазбиев заявил, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов объявили ему кровную месть после видео с критикой чеченских властей за жесткую реакцию на теракт в Грозном, совершенный двумя уроженцами Ингушетии. Ингушские силовики предложили Хазбиеву госохрану, но активист отказался. Сегодня адвокат Магомед Беков заявил, что получил в мессенджере голосовое сообщение "с косвенными угрозами" от имени спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Он подчеркнул, что о кровной мести речь не шла. Беков связал эти угрозы с публикацией в поддержку Хазбиева.

28 декабря 2020 года в Грозном произошло нападение на полицейских. Один силовик погиб, другой был тяжело ранен. Были убиты оба нападавших - уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Близкие погибшего полицейского объявили кровную месть родственникам Тимурзиевых, а родные раненого заявили о вражде с родами Тимурзиевых и Султыговых. 7 января представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых в Чечне примирились с родными убитого и раненого силовиков. Пользователи соцсетей предположили, что представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых согласились участвовать в примирении ради того, чтобы освободили задержанных в Чечне уроженцев Ингушетии.

Сегодня Магомед Даудов назвал сообщения об угрозах Хазбиеву и Бекову провокацией, но при этом не уточнил, от кого эти провокации исходят.

"В соцсетях постоянно мелькают какие-то провокаторы, пытающиеся таким образом нагнать себе цену. Тратить на них свое время мы не намерены. Если есть доказательства объявления кровной мести или каких-то угроз, пусть предъявят их общественности или обратятся в правоохранительные органы", - процитировала Даудова "Чечня Сегодня".

Магомед Даудов в марте 2019 года объявил кровным врагом чеченского блогера Тумсо Абдурахманова из-за слов об Ахмате Кадырове, указано в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе, указано в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". 

В свою очередь, главред ингушского издания "Шестой портал" Ахмед Бузуртанов назвал угрозы Хазбиеву и Бекову "весенним обострением" "кадыровцев". Он связал эти угрозы с протестами против соглашения о чечено-ингушской границе.

"Все эти действия кадыровцев продиктованы очевидным пониманием, что ингушское общество не смотря на все их угрозы и репрессий со стороны федералов, не отступило от процесса пересмотра акта отторжения своей территории в пользу кадыровской Чечни. Более того, в Чечне понимают, что в Ингушетии идет работа институтов гражданского общества по систематизации позиции ингушской стороны для дальнейшего разбирательства на уровне народной дипломатии и юридического обоснования незаконности соглашения Евкурова-Кадырова (Юнус-Бек Евкуров был главой Ингушетии на момент подписания соглашения о границе в 2018 году. - Прим. "Кавказского узла")", - написал сегодня Бузуртанов на своей странице в Facebook.

Особую роль в кампании по правовому оспариванию действий ингушских властей играет именно Магомед Беков, подчеркнул Бузуртанов.

По мнению Бузуртанова, власти Чечни до сих пор обижены на результаты визита в Ингушетию в 2018 году. "Кадыров и Даудов ушли из Ингушетии несолоно хлебавши, когда 2018 году во время акций протеста против соглашения Евкурова-Кадырова, пытались лично ездить к Ахмеду Барахоеву, Мухажиру Нальгиеву, Ахмеду Погорову и Исе Хамхоеву, чтобы напугать их и сломить ингушский протест. Именно этот момент сильно подмочил их репутацию безнаказанных усмирителей всех, кто смеет перечить им. Причем урон был колоссальный и в глазах Кремля", - говорится в публикации Бузуртанова.

19 октября 2018 года глава Чечни приехал в ингушское селение Сурхахи и встретился со старейшиной Мухажиром Нальгиевым, который выступал на митинге в Магасе. По словам Кадырова, после беседы он и Нальгиев принесли друг другу извинения. Днем позже в соцсетях было опубликовано видео, на котором ингушский активист Даут Яндиев, приехавший в Чечню, извиняется перед Кадыровым и чеченцами за свои выступления на митинге в Магасе. 21 октября того же года Кадыров лично приехал к лидеру протеста в Ингушетии, бывшему главе МВД республики Ахмеде Погорову в Карабулак. По словам Барахоева, глава Чечни объяснил свои резкие слова о протестующих ингушах эмоциями, и участники встречи простили друг друга. Ингушская оппозиция сочла приезды Кадырова отвлекающим маневром.

В апреле 2020 года Рамзан Кадыров на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом выразил негодование по поводу негативных комментариев в соцсетях и призвал их авторов покинуть страну. В частности, он грубо раскритиковал противников соглашения 2018 года об административной границе между Чечней и Ингушетией. Впоследствии глава Чечни признал, что не контролировал себя на заседании оперативного штаба и принес извинения старейшинам двух республик. Пользователи Instagram раскритиковали эмоциональное высказывание Кадырова.

Магомед Даудов в начале мая встретился с лидерами ингушского движения "Мехк-Кхел", чтобы обсудить вопрос о спорных землях. Переговоры прошли в спокойной обстановке, что дает надежду на разрешение спора цивилизованным путем, указали пользователи соцсетей. Любые переговоры о спорных землях на границе Ингушетии и Чечни лучше, чем конфронтация, указали в связи с этим Руслан Кутаев и Екатерина Сокирянская.

Подробности о территориальных спорах Чечни и Ингушетии можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон" и "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Информация о преследовании противников соглашения о границе собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле".

Примечание:

"Грозненский судья согласился с отказом следователей проверять угрозы Кадырова", "Правозащитники призвали привлечь ООН к расследованию казней в Чечне", "Процесс по делу лидеров ингушского протеста взят правозащитниками под общественное наблюдение".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 мая 2021, 22:30

  • Рейды силовиков сказались на посещаемости мечети "Тангим"

    Во время сегодняшнего рейда дагестанские силовики проверяли документы верующих на выездах из махачкалинской мечети "Тангим". Верующие опасаются постановки на профилактический учет после рейдов, поэтому реже посещают "Тангим", сказал представитель мечети.

07 мая 2021, 21:40

07 мая 2021, 21:05

07 мая 2021, 19:31

  • Парламент Армении одобрил поправки в Избирательный кодекс

    Депутаты от блока "Мой шаг" проголосовали за поправки, которые снижают порог входа в парламент для партий и увеличивают для партийных блоков. Оппозиция не приняла участия в голосовании. Принятые сегодня поправки не распространяются на предстоящие парламентские выборы, указал один из соавторов законопроекта.

07 мая 2021, 18:35

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи