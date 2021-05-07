Даудов назвал провокацией сообщения об угрозах ингушам

07 мая 2021, 20:19

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов призвал предъявить доказательства его угроз Магомеду Хазбиеву и Магомеду Бекову. Власти Чечни пытаются противодействовать ингушским активистам, которые продолжают оспаривать соглашение о границе между республиками, заявил журналист Ахмед Бузуртанов.

Как информировал "Кавказский узел", 4 мая ингушский активист Магомед Хазбиев заявил, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов объявили ему кровную месть после видео с критикой чеченских властей за жесткую реакцию на теракт в Грозном, совершенный двумя уроженцами Ингушетии. Ингушские силовики предложили Хазбиеву госохрану, но активист отказался. Сегодня адвокат Магомед Беков заявил, что получил в мессенджере голосовое сообщение "с косвенными угрозами" от имени спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Он подчеркнул, что о кровной мести речь не шла. Беков связал эти угрозы с публикацией в поддержку Хазбиева.

28 декабря 2020 года в Грозном произошло нападение на полицейских. Один силовик погиб, другой был тяжело ранен. Были убиты оба нападавших - уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Близкие погибшего полицейского объявили кровную месть родственникам Тимурзиевых, а родные раненого заявили о вражде с родами Тимурзиевых и Султыговых. 7 января представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых в Чечне примирились с родными убитого и раненого силовиков. Пользователи соцсетей предположили, что представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых согласились участвовать в примирении ради того, чтобы освободили задержанных в Чечне уроженцев Ингушетии.

Сегодня Магомед Даудов назвал сообщения об угрозах Хазбиеву и Бекову провокацией, но при этом не уточнил, от кого эти провокации исходят.

"В соцсетях постоянно мелькают какие-то провокаторы, пытающиеся таким образом нагнать себе цену. Тратить на них свое время мы не намерены. Если есть доказательства объявления кровной мести или каких-то угроз, пусть предъявят их общественности или обратятся в правоохранительные органы", - процитировала Даудова "Чечня Сегодня".

Магомед Даудов в марте 2019 года объявил кровным врагом чеченского блогера Тумсо Абдурахманова из-за слов об Ахмате Кадырове, указано в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе, указано в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В свою очередь, главред ингушского издания "Шестой портал" Ахмед Бузуртанов назвал угрозы Хазбиеву и Бекову "весенним обострением" "кадыровцев". Он связал эти угрозы с протестами против соглашения о чечено-ингушской границе.

"Все эти действия кадыровцев продиктованы очевидным пониманием, что ингушское общество не смотря на все их угрозы и репрессий со стороны федералов, не отступило от процесса пересмотра акта отторжения своей территории в пользу кадыровской Чечни. Более того, в Чечне понимают, что в Ингушетии идет работа институтов гражданского общества по систематизации позиции ингушской стороны для дальнейшего разбирательства на уровне народной дипломатии и юридического обоснования незаконности соглашения Евкурова-Кадырова (Юнус-Бек Евкуров был главой Ингушетии на момент подписания соглашения о границе в 2018 году. - Прим. "Кавказского узла")", - написал сегодня Бузуртанов на своей странице в Facebook.

Особую роль в кампании по правовому оспариванию действий ингушских властей играет именно Магомед Беков, подчеркнул Бузуртанов.

По мнению Бузуртанова, власти Чечни до сих пор обижены на результаты визита в Ингушетию в 2018 году. "Кадыров и Даудов ушли из Ингушетии несолоно хлебавши, когда 2018 году во время акций протеста против соглашения Евкурова-Кадырова, пытались лично ездить к Ахмеду Барахоеву, Мухажиру Нальгиеву, Ахмеду Погорову и Исе Хамхоеву, чтобы напугать их и сломить ингушский протест. Именно этот момент сильно подмочил их репутацию безнаказанных усмирителей всех, кто смеет перечить им. Причем урон был колоссальный и в глазах Кремля", - говорится в публикации Бузуртанова.

19 октября 2018 года глава Чечни приехал в ингушское селение Сурхахи и встретился со старейшиной Мухажиром Нальгиевым, который выступал на митинге в Магасе. По словам Кадырова, после беседы он и Нальгиев принесли друг другу извинения. Днем позже в соцсетях было опубликовано видео, на котором ингушский активист Даут Яндиев, приехавший в Чечню, извиняется перед Кадыровым и чеченцами за свои выступления на митинге в Магасе. 21 октября того же года Кадыров лично приехал к лидеру протеста в Ингушетии, бывшему главе МВД республики Ахмеде Погорову в Карабулак. По словам Барахоева, глава Чечни объяснил свои резкие слова о протестующих ингушах эмоциями, и участники встречи простили друг друга. Ингушская оппозиция сочла приезды Кадырова отвлекающим маневром.

В апреле 2020 года Рамзан Кадыров на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом выразил негодование по поводу негативных комментариев в соцсетях и призвал их авторов покинуть страну. В частности, он грубо раскритиковал противников соглашения 2018 года об административной границе между Чечней и Ингушетией. Впоследствии глава Чечни признал, что не контролировал себя на заседании оперативного штаба и принес извинения старейшинам двух республик. Пользователи Instagram раскритиковали эмоциональное высказывание Кадырова.

Магомед Даудов в начале мая встретился с лидерами ингушского движения "Мехк-Кхел", чтобы обсудить вопрос о спорных землях. Переговоры прошли в спокойной обстановке, что дает надежду на разрешение спора цивилизованным путем, указали пользователи соцсетей. Любые переговоры о спорных землях на границе Ингушетии и Чечни лучше, чем конфронтация, указали в связи с этим Руслан Кутаев и Екатерина Сокирянская.

Подробности о территориальных спорах Чечни и Ингушетии можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон" и "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Информация о преследовании противников соглашения о границе собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле".