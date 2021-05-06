Два человека погибли при взрыве в Волгоградской области

06 мая 2021, 20:36

Поисковики подорвались на боеприпасе в Городищенском районе Волгоградской области. Мужчина и подросток погибли.

Боеприпас, предположительно времен Великой Отечественной войны, взорвался при проведении поисковых работ. "Взрыв произошел на высоте около поселка Самофаловка, где проводил раскопки поисковый отряд "Память" из поселка Новосергиевка Оренбургской области" - процитировало издание V1 сообщение областной администрации.

Взрыв произошел сегодня вечером, сообщение в службу "112" поступило в 18:03 мск, сообщили в администрации. На место происшествия отправились два автомобиля скорой медицинской помощи из Городищенской районной больницы и Волгограда, но пострадавшие скончались до прибытия врачей, сообщила "Высота 102".

В отряде было 12 человек, в том числе четверо несовершеннолетних 15-17 лет. "Заехали на экспедицию 26 апреля, должны были на днях уезжать", - процитировал сообщение представителя администрации Волгоградской области "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2018 года двое военнослужащих получили ранения при разминировании боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Городищенском районе Волгоградской области.