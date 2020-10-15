На месте ликвидации террористов в Кировском районе Волгограда. Кадр видео ПРОИСШЕСТВИЯ ОПЕРАТИВНО https://www.youtube.com/watch?v=q94bRqHmb2w&feature=emb_logo

15 октября 2020, 13:41

Силовики обнародовали видео с места перестрелки в Волгограде

ФСБ распространила оперативное видео, где демонстрируются тела двух убитых силовиками человек и карта Волгограда с пометками, которые силовики считают обозначениями мест готовившихся в городе терактов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня жители Волгограда заметили скопление силовиков в районе Университетского проспекта. ФСБ заявила о предотвращении серии терактов, которые, по данным спецслужб, планировались в Волгограде членами ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад" ("Батальон единобожия и джихада")*. Двое были убиты в Волгограде в перестрелке с силовиками. Их предполагаемые сообщники были задержаны, помимо Волгограда, в Майкопе, Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.

ТАСС разместил сегодня на свое YouTube-канале видео Центра общественных связей ФСБ, где скомпанованы кадры оперативной съемки, сделанные в ночное и дневное время. На видео запечатлены тела двух человек, лежащие в лесистой местности. Силовики раскладывают на земле патроны и другие боеприпасы, бутыли с фитилями и прикрепленными к ним спичками, а также канистры, мешки с минеральными удобрениями и серой. Показана и бумажная карта Волгограда с различными пометками. На заключительных кадрах видно, что машины силовиков стоят рядом с оживленной трассой.

По версии следствия, террористическая организация "Катиба Таухид валь-Джихад" причастна в взрыву в метро Санкт-Петербурге, при котором 3 апреля 2017 года погибли 16 человек, включая смертника, и 102 человека получили ранения. По делу о теракте осуждены на сроки от 19 лет до пожизненного лишения свободы 11 уроженцев Средней Азии. Версия о причастности к теракту северокавказских боевиков не нашла подтверждения.

Напомним, что теракты происходили и в Волгограде. 29 декабря 2013 года произошел взрыв на железнодорожном вокзале Волгограда. Погибли 18 человек, 45 получили ранения. Днем позже, 30 декабря, еще один взрыв произошел в троллейбусе недалеко от рынка в Дзержинском районе. При взрыве в троллейбусе погибли 16 человек, 28 были ранены. В причастности к обоим терактам были обвинены четверо уроженцев Дагестана. Двое из них отказались в суде от показаний, еще двое заявили о своей невиновности. В декабре 2014 года они были приговорены к лишению свободы на сроки от 3 лет 10 месяцев до 19 лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Предновогодние теракты в Волгограде (2013)".

* организация признана экстремистской и запрещена в России судом.

Примечание:

"Правозащитники напомнили о последствиях теракта в Буденновске", ""Матери Беслана" сочли необходимым закон о статусе жертв терактов", "Государство устранилось от поддержки жертв теракта в Беслане".

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