Организатор теракта в петербургском метро приговорен к пожизненному сроку

10 декабря 2019, 14:49

Суд приговорил сегодня к срокам от 19 лет до пожизненного лишения свободы 11 уроженцев Средней Азии, признав их виновными по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга. Версия о причастности северокавказских боевиков к теракту не нашла подтверждения.

Как писал "Кавказский узел", следствие объявило терактом взрыв в метро Санкт-Петербурге, при котором 3 апреля 2017 года погибли 16 человек, включая смертника, и 102 человека получили ранения. В организации теракта был обвинен уроженец Средней Азии Аброр Азимов, его сообщниками следователи сочли 10 выходцев из Средней Азии.

После взрыва в петербургском метро опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды озвучили версию о том, что теракт мог подготовить один из лидеров боевиков Северного Кавказа Залим Шебзухов, убитый 17 августа 2016 года в ходе спецоперации в Санкт-Петербурге, либо его сторонники.

Суд в Санкт-Петербурге сегодня огласил приговор по делу о теракте в метро, признав всех 11 подсудимых виновными. Аброр Азимов, которого суд признал организатором теракта, приговорен к пожизненному заключению, сообщает «Новая газета».

Остальные 10 подсудимых приговорены к срокам от 19 до 28 лет, также им назначены штрафы от 500 до 800 тысяч рублей. По версии следствия, к организации теракта причастна запрещенная в России террористическая организация "Катиба Таухид валь-Джихад" ("Батальон единобожия и джихада"), пишет "Интерфакс".

Осужденные – выходцы из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, уточняет 47news.

Напомним, что в августе 2016 года вместе с Залимом Шебзуховым были убиты также Астемир Шериев и Вячеслав Ныров. Ранее их имена были в списках разыскиваемых, которые распространяло МВД по Кабардино-Балкарии.

Это дало повод для версии о кавказском следе в петербургском теракте. Вооруженное подполье на Северном Кавказе обладает достаточными возможностями, чтобы завербовать исполнителей для подобных терактов в Санкт-Петербурге, пояснили в апреле 2017 года опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

"Кавказский узел" ведет хронику терактов на территории России с 1999 года.