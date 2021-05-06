Силовики на Восточной улице в Малгобеке 6 мая 2021 года. Стоп-кадр видео https://www.facebook.com/watch/?v=292241462385387

06 мая 2021, 14:48

Родственники убитого в перестрелке с силовиками задержаны в Ингушетии

Двух жителей Ингушетии задержали сегодня в Малгобеке после вооруженного инцидента на границе с Северной Осетией, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля на окраине Назрани, рядом с границей Северной Осетии и Ингушетии, силовики остановили тонированный автомобиль Toyota Camry, чтобы досмотреть машину. По их словам, водитель оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. По предварительной информации, убитый - житель села Кантышево, ранее объявленный в розыск.

Правоохранители провели обыск у двух родственников убитого, идентифицированного как Магомед Кодзоев, сообщил источник. "В рамках расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органов после обысков в Малгобеке задержаны двое местных жителей Дзауров и Картоев", - сказал источник.

Скриншот сообщения об обысках в Малгобеке 6 мая 2021 года, https://t.me/fortangaorg/8945По его словам, в домах задержанных найдено оружие, которое, предположительно, принадлежит убитому в перестрелке, передал "Интерфакс".

Обыски проходили в двух соседних домах по Восточной улице в Малгобеке, сообщили сегодня подписчики Telegram-канала ингушских активистов "ФортангаORG". На видео, которым сопровождается публикация, на городской улице стоят несколько групп людей с оружием и в камуфляже.

"Кавказский узел" отслеживает ситуацию в Ингушетии и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов.

Примечание:

"В Ингушетии убит Юнус Видзижев", "Силовики занялись розыском участника перестрелки в Ингушетии", "Силовики стрельбой погасили конфликт у больницы в Сунже".

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