Новочеркасская больница. Фото пресс-служба больницы

05 мая 2021, 17:52

Новочеркасская больница наказана за смерть пациента с коронавирусом

Суд ограничил работу инфекционной больницы Новочеркасска, установив, что врачами медучреждения не был вовремя переведен на аппарат искусственной вентиляции легких тяжело больной коронавирусом.

С начала эпидемии в Ростовской области зафиксирован 89 071 случай инфицирования коронавирусом, суточный прирост составил 209 случаев. Умерли 4 100 человек из числа зараженных, в том числе 7 человек за последние сутки, указано на сайте Стопкоронавирус.рф. Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Как сообщили в пресс-службе ростовского регионального управления Росздравнадзора, после смерти пациента с коронавирусом в специализированной инфекционной больнице Новочеркасска была проведена внеплановая проверка.

По ее итогам в отношении медучреждения были составлены протоколы по части 3 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией). Новочеркасский горсуд принял решение приостановить на 20 суток работу отдельных помещений больницы, передает сегодня со ссылкой на информацию регионального управления Росздравнадзора интернет-СМИ don24.

Материалы проверки больницы сотрудники Росздравнадзора также направили в следственные органы, отмечает портал 1rnd.ru.

Комментарии представителей больницы относительно заявления Росздравнадзора и решения суда не поступало. На сайте медучреждения информации об ограничении его работы по данным на 17.40 мск 5 мая нет.

Как писал "Кавказский узел", осенью 2019 года работа круглосуточного стационара инфекционной горбольницы в Новочеркасске приостанавливалась, так как заявление на увольнение подали работавшие там трое врачей. По словам начальника управления здравоохранения Татьяны Гудковой, в больнице и раньше не хватало специалистов. Работа стационара больницы возобновилась спустя месяц лишь после того, как губернатор Ростовской области Василий Голубев обвинил местных чиновников в невнимательности к проблемам людей и поручил им найти врачей.

Примечание:

"Кампания вакцинации в Ростовской области проходит на фоне угрозы нового штамма", "Ростовская область вернула лидерство в ЮФО по числу новых смертей от COVID-19", "Власти нашли врачей для закрытой инфекционной больницы в Новочеркасске".

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