Житель Ставрополья оштрафован за публичное оправдание теракта

28 апреля 2021, 18:33

Суд назначил штраф в размере 360 тысяч рублей жителю Предгорного района, который оставил положительный комментарий в соцсети под сообщением о теракте. Осужденный заявил, что раскаивается в своем поступке.

Следствием и судом установлено, что молодой человек разместил свой комментарий на странице в одной из социальных сетей в октябре 2018 года. Он признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма) УК РФ.

Уголовное дело было возбуждено сотрудниками Следкома по материалам управления ФСБ России по Ставропольскому краю, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте регионального управления СКР.

Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Осужденный раскаялся в своем поступке, следует из видео, опубликованного на странице Ставропольского управления СКР в Instagram. На видео молодой мужчина рассказывает, что оставил положительный комментарий в соцсети под сообщением о теракте, тем самым одобрив действия террориста. "Сейчас я понимаю, что я был не прав. Хотелось бы сказать, что я раскаиваюсь, искренне сожалею о содеянном. Не повторяйте моих ошибок!" - говорит он. За три часа видео собрало 741 просмотр и три комментария.

"Кавказский узел" ранее писал, что 19 апреля суд назначил год лишения свободы жителю Северной Осетии по делу об оправдании терроризма в комментариях в соцсети. Обвиняемый признал вину, сообщили в суде.