19 апреля 2021, 19:29

Уроженец Владикавказа получил год колонии за комментарии в соцсети

Суд назначил год лишения свободы жителю Северной Осетии Исламу Тимурзиеву по делу об оправдании терроризма в комментариях в соцсети. Обвиняемый признал вину, сообщили в суде.

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к году колонии общего режима жителя села Майского Северной Осетии, признав его виновным в публичном оправдании терроризма. 30-летний уроженец Владикавказа Ислам Тимурзиев был обвинен в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и пропаганде терроризма (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России). 

Тимурзиев, разделяя идеи международных террористических организаций, в том числе "Исламского государства"*, с целью ознакомления неограниченного круга лиц и формирования у них убежденности в правильности идеологии и практики терроризма, разместил с использованием мобильного телефона на общедоступной странице одной из социальных сетей 21 марта и 8 ноября 2019 года текстовые комментарии, содержащие лингвистические и психологические признаки оправдания террористической деятельности", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Южного окружного военного суда.

Тимурзиев признал вину, добавил сотрудник суда. Часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России предусматривает штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Комментариев Ислама Тимурзиева и его представителей относительно приговора суда не поступало.

Уголовное дело в отношении Тимурзиева поступило в суд 25 марта, состоялось одно судебное заседание, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда.

"Кавказский узел" также сообщал, что уроженец Северной Осетии Георгий Гуев был приговорен к шести годам колонии строгого режима по обвинению в финансировании терроризма. Гуев не признал вину. Вина  Гуева не доказана, но правоохранительная система не пожелала признать ошибку, констатировали в организации "Матери Беслана", выступавшей в поддержку осужденного. 

Материалы о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Житель Ставрополья получил крупный штраф за оправдание терроризма", "Астраханский студент заподозрен в оправдании терроризма", "Житель Дербента заподозрен в призывах к терроризму".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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