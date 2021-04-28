Выходцы с Кавказа прекратили голодовку после уступок руководства колонии

28 апреля 2021, 16:23

Десять заключенных, среди которых трое жителей Дагестана и выходец с Азербайджана, прекратили акцию протеста в одной из колоний Смоленской области. Часть требований заключенных уже удовлетворена, сообщили сегодня их родственники.

Как сообщал «Кавказский узел», десять заключенных колонии в Смоленской области, в том числе уроженцы Дагестана Аким Эсреталиев, Гаджимурад Расулов, Шамиль Нурмагомедов и уроженец Азербайджана Карам Алакберов зашили себе рты в знак протеста против регулярных издевательств. По словам родственников заключенных, те жалуются на избиения, унижение, дискриминацию по религиозному признаку и необоснованные наказания - перевод в зону со строгими условиями содержания (СУС), штрафные изоляторы. Заключенные отмечали, что благотворительные организации передали в СУС телевизор, радиоприемник и микроволновую печь, но сотрудники колонии забрали эту технику себе.

Все десять заключенных прекратили голодовку после встречи с замначальника УФСИН по Смоленской области, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" отец осужденного Шамиля Нурмагомедова. "Вернули им телевизор, радио и микроволновку. От ОНК по Смоленской области и уполномоченного по правам человека реакции пока не последовало", - сказал Казим Нурмагомедов.

24 апреля десять родственников заключенных колонии в Смоленской области через электронные приемные подали заявления на имя президента России, в Генпрокуратуру и ФСИН, а также уполномоченному по правам человека в России, в ОНК по Смоленской области и Фонд "В защиту прав заключенных". Заявление, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла" написано в защиту интересов Карама Алакберова, Акима Эсреталиева, Сергея Гаврилова, Бахтиера Таджиева, Иона Тирона, Григория Абляева, Владислава Изотова, Одила Асроркулова, Гаджимурада Расулова, Шамиля Нурмагомедова.

Представитель УФСИН встречался с заключенными 27 апреля, тогда же и была прекращена голодовка, уточнила мать заключенного Сергея Гаврилова, которая смогла добиться короткого свидания с сыном.

"Мне хотелось посмотреть его лично. Нам предоставили возможность пообщаться через оргстекло по телефону. Раны от швов имеются, рты у них действительно были зашиты. Нашу встречу снимал оперативник на камеру", - рассказала Ирина Гаврилова корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудники колонии объяснили перевод Гаврилова в СУС тем, что н отказывался работать, отметила мать заключенного. "Они сказали, что сын и некоторые осужденные отказывались работать. По поводу сотрудников, которые грязные палки засовывали им в пищу, мне ответили, что ничего сказать не могут", - добавила Ирина Гаврилова.

Она также сообщила, что получила ответы из надзорных ведомств о том, что поданные на действия сотрудников колонии жалобы будут рассмотрены. "После публикаций в интернете и отправленных нами [электронных] писем в колонии начались проверки. Реакция пошла", - подчеркнула Гаврилова. Она подтвердила, что заключенным вернули телевизор, и отметила, что в СУС убрали решетки, ограничивавшие доступ к холодильнику, где, в частности, хранятся их лекарства.

Отцу еще одного участника голодовки, Владислава Изотова, встретиться с сыном не позволили. "Сын мне говорил, что они отводят их туда, где нет камер, и избивают. Постоянно его помещают в СУС. Закрывают на две недели, а сейчас вообще на три месяца закрыли. Он уже все здоровье там оставил, все плохо. Я привозил ему постоянно таблетки, половину дорогих таблеток не отдавали. У него была сыпь по всему телу, он весь чесался - я купил дорогие лекарства, ему их не отдали. Даже мазь от грибка он просил привезти сокамерникам, ее тоже не отдали им", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Изотов.

Никто из родственников уроженцев Дагестана и Азербайджана не приезжал на свидание с ними со времени объявления голодовки, передал корреспондент "Кавказского узла".

Получить оперативный комментарий ФСИН корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. "Кавказским узлом" направлен письменный запрос в ФСИН о жалобах заключенных на издевательства и запрос в ОНК по Смоленской области с вопросами о голодовке заключенных и принятых мерах.