Зона со строгими условиями содержания (СУС). Фото: https://fsin-pismo-gid.ru/istoriya/krasnaya-zona-vzglyad-iznutri-na-poryadki-rezhim-i-zhizn-v-takoj-tyurme

28 апреля 2021, 16:23

Выходцы с Кавказа прекратили голодовку после уступок руководства колонии

Десять заключенных, среди которых трое жителей Дагестана и выходец с Азербайджана, прекратили акцию протеста в одной из колоний Смоленской области. Часть требований заключенных уже удовлетворена, сообщили сегодня их родственники.

Как сообщал «Кавказский узел», десять заключенных колонии в Смоленской области, в том числе уроженцы Дагестана Аким Эсреталиев, Гаджимурад Расулов, Шамиль Нурмагомедов и уроженец Азербайджана Карам Алакберов зашили себе рты в знак протеста против регулярных издевательств. По словам родственников заключенных, те жалуются на избиения, унижение, дискриминацию по религиозному признаку и необоснованные наказания - перевод в зону со строгими условиями содержания (СУС), штрафные изоляторы. Заключенные отмечали, что благотворительные организации передали в СУС телевизор, радиоприемник и микроволновую печь, но сотрудники колонии забрали эту технику себе.

Все десять заключенных прекратили голодовку после встречи с замначальника УФСИН по Смоленской области, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" отец осужденного Шамиля Нурмагомедова. "Вернули им телевизор, радио и микроволновку. От ОНК по Смоленской области и уполномоченного по правам человека реакции пока не последовало", - сказал Казим Нурмагомедов.

24 апреля десять родственников заключенных колонии в Смоленской области через электронные приемные подали заявления на имя президента России, в Генпрокуратуру и ФСИН, а также уполномоченному по правам человека в России, в ОНК по Смоленской области и Фонд "В защиту прав заключенных". Заявление, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла" написано в защиту интересов Карама Алакберова, Акима Эсреталиева, Сергея Гаврилова, Бахтиера Таджиева, Иона Тирона, Григория Абляева, Владислава Изотова, Одила Асроркулова, Гаджимурада Расулова, Шамиля Нурмагомедова.

Представитель УФСИН встречался с заключенными 27 апреля, тогда же и была прекращена голодовка, уточнила мать заключенного Сергея Гаврилова, которая смогла добиться короткого свидания с сыном.

"Мне хотелось посмотреть его лично. Нам предоставили возможность пообщаться через оргстекло по телефону. Раны от швов имеются, рты у них действительно были зашиты. Нашу встречу снимал оперативник на камеру", - рассказала Ирина Гаврилова корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудники колонии объяснили перевод Гаврилова в СУС тем, что н отказывался работать, отметила мать заключенного. "Они сказали, что сын и некоторые осужденные отказывались работать. По поводу сотрудников, которые грязные палки засовывали им в пищу, мне ответили, что ничего сказать не могут", - добавила Ирина Гаврилова.

Она также сообщила, что получила ответы из надзорных ведомств о том, что поданные на действия сотрудников колонии жалобы будут рассмотрены. "После публикаций в интернете и отправленных нами [электронных] писем в колонии начались проверки. Реакция пошла", - подчеркнула Гаврилова. Она подтвердила, что заключенным вернули телевизор, и отметила, что в СУС убрали решетки, ограничивавшие доступ к холодильнику, где, в частности, хранятся их лекарства.

Отцу еще одного участника голодовки, Владислава Изотова, встретиться с сыном не позволили. "Сын мне говорил, что они отводят их туда, где нет камер, и избивают. Постоянно его помещают в СУС. Закрывают на две недели, а сейчас вообще на три месяца закрыли. Он уже все здоровье там оставил, все плохо. Я привозил ему постоянно таблетки, половину дорогих таблеток не отдавали. У него была сыпь по всему телу, он весь чесался - я купил дорогие лекарства, ему их не отдали. Даже мазь от грибка он просил привезти сокамерникам, ее тоже не отдали им", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Изотов.

Никто из родственников уроженцев Дагестана и Азербайджана не приезжал на свидание с ними со времени объявления голодовки, передал корреспондент "Кавказского узла".

Получить оперативный комментарий ФСИН корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. "Кавказским узлом" направлен письменный запрос в ФСИН о жалобах заключенных на издевательства и запрос в ОНК по Смоленской области с вопросами о голодовке заключенных и принятых мерах.

Примечание:

"Правозащитники заявили о нарушении прав заключенного в волгоградской колонии", "Юристы заявили об отсутствии информации о расследовании гибели Бакшеева", "Адвокат рассказал о проблемах с медобследованием Зарифы Саутиевой".

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 апреля 2021, 18:27

28 апреля 2021, 18:06

  • Чиатурские шахтеры добились повышения зарплаты

    Сегодня компания Georgian Manganese Ltd и профсоюзы, представляющие интересы бастовавших в Чиатуре шахтеров, подписали официальное соглашение, в котором закреплены договоренности о повышении зарплаты с 1 мая.

28 апреля 2021, 17:53

28 апреля 2021, 17:15

28 апреля 2021, 16:37

  • "Мемориал"* признал Ахмеда Погорова политзаключенным

    Преследование Ахмеда Погорова, как и других ингушских активистов, ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти. Правозащитники требуют немедленного освобождения ингушских активистов, сообщил сегодня правозащитный центр.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи