24 апреля 2021, 13:56

Участники акции в Тбилиси потребовали не допустить амнистии силовиков

Около десятка активистов вышли сегодня на акцию протеста перед зданием парламента Грузии, потребовав от властей не допустить помилования силовиков, принимавших участие в жестком разгоне митинга против визита депутата Госдумы России Сергея Гаврилова в июне 2019 года.

Как сообщал "Кавказский узел", участники части грузинских оппозиционных партий и партия власти "Грузинская мечта" 19 апреля пришли к соглашению о разрешении в стране политического кризиса, которое предусматривает в том числе амнистию для политзаключенных и проведение парламентских выборов. 23 апреля грузинские правозащитники выступили с совместным заявлением, в котором предостерегли власти Грузии от помилования силовиков, принявших участие в жестком разгоне митинга в июне 2019 года.

В ночь на 21 июня 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. По меньшей мере три сотрудника полиции обвинены в превышении полномочий при разгоне акции. Протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. О том, что происходило у здания парламента Грузии вечером 20 июня 2020 года, фоторепортаж "Кавказского узла".

Участники акций протеста, проходивших в Тбилиси 20 июня 2019 года, вышли сегодня на протест в столице Грузии перед зданием парламента, сообщил сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал".

Активисты потребовали не допустить амнистии силовиков, которые принимали участие в жестком разгоне протестующих в июне 2019 года. Парламент Грузии не должен принимать закона об их помиловании, передал телеканал требование митингующих. "Имеется множество отчетов, из которых видно, что это была карательная операция, а не полицейская операция, проведенная в рамках необходимой обороны. Во время этой карательной операции пострадало очень много людей. Для нас очень печально и категорически неприемлемо, что желание "Грузинской мечты" избежать ответственности за кровавую ночь 20 июня [2019 года] должно быть исполнено руками оппозиции", – приведены в публикации слова одного из участников акции Ираклия Павленишвили.

Активисты подчеркнули, что в случае помилования силовиков они будут испытывать чувство оскорбления, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2". Публикация сопровождена видеороликом, на котором показаны около десятка участников акции протеста. За ними со стороны наблюдают полицейские. Обстановка в целом, судя по кадрам видео, спокойная.

Напомним, что после разгона митинга ночь на 21 июня прокуратура Грузии возбудила уголовные дела по факту жестокого обращения с его участниками. Однако в 2019 году прокуратура отказалась присвоить участникам митинга и журналистам статус потерпевших. В 2020 году адвокаты из НПО "Центр по правам человека" подали жалобу в ЕСПЧ на отказ полиции в предоставлении статуса потерпевших. 16 марта 2016 года Генпрокуратура Грузии вынесла решение признать потерпевшими четверых журналистов и участников митинга, чьи дела ведет Центр по правам человека. Однако 20 журналистов, чьи дела ведет Ассоциация молодых юристов Грузии так и не получили статуса потерпевших.

Новости о выборах 2020 года в Грузии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта"?".

Примечание:

"Власти Грузии и оппозиция обменялись упреками за политический кризис", "Переговоры между властями Грузии и оппозицией завершились провалом",  "Власти Грузии поспорили с оппозицией по вопросу политзаключенных".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 апреля 2021, 15:44

24 апреля 2021, 14:47

  • Спикер парламента Грузии объявил о своей отставке

    Отставка спикера необходима для выстраивания в Грузии правильных политических процессов после соглашения между властями и оппозицией о разрешении кризиса, так объяснил свое решение покинуть пост Арчил Талаквадзе.

24 апреля 2021, 12:59

24 апреля 2021, 11:46

24 апреля 2021, 10:48

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи