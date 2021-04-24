Участники акции в Тбилиси потребовали не допустить амнистии силовиков

24 апреля 2021, 13:56

Около десятка активистов вышли сегодня на акцию протеста перед зданием парламента Грузии, потребовав от властей не допустить помилования силовиков, принимавших участие в жестком разгоне митинга против визита депутата Госдумы России Сергея Гаврилова в июне 2019 года.

Как сообщал "Кавказский узел", участники части грузинских оппозиционных партий и партия власти "Грузинская мечта" 19 апреля пришли к соглашению о разрешении в стране политического кризиса, которое предусматривает в том числе амнистию для политзаключенных и проведение парламентских выборов. 23 апреля грузинские правозащитники выступили с совместным заявлением, в котором предостерегли власти Грузии от помилования силовиков, принявших участие в жестком разгоне митинга в июне 2019 года.

В ночь на 21 июня 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. По меньшей мере три сотрудника полиции обвинены в превышении полномочий при разгоне акции. Протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. О том, что происходило у здания парламента Грузии вечером 20 июня 2020 года, фоторепортаж "Кавказского узла".

Участники акций протеста, проходивших в Тбилиси 20 июня 2019 года, вышли сегодня на протест в столице Грузии перед зданием парламента, сообщил сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал".

Активисты потребовали не допустить амнистии силовиков, которые принимали участие в жестком разгоне протестующих в июне 2019 года. Парламент Грузии не должен принимать закона об их помиловании, передал телеканал требование митингующих. "Имеется множество отчетов, из которых видно, что это была карательная операция, а не полицейская операция, проведенная в рамках необходимой обороны. Во время этой карательной операции пострадало очень много людей. Для нас очень печально и категорически неприемлемо, что желание "Грузинской мечты" избежать ответственности за кровавую ночь 20 июня [2019 года] должно быть исполнено руками оппозиции", – приведены в публикации слова одного из участников акции Ираклия Павленишвили.

Активисты подчеркнули, что в случае помилования силовиков они будут испытывать чувство оскорбления, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2". Публикация сопровождена видеороликом, на котором показаны около десятка участников акции протеста. За ними со стороны наблюдают полицейские. Обстановка в целом, судя по кадрам видео, спокойная.

Напомним, что после разгона митинга ночь на 21 июня прокуратура Грузии возбудила уголовные дела по факту жестокого обращения с его участниками. Однако в 2019 году прокуратура отказалась присвоить участникам митинга и журналистам статус потерпевших. В 2020 году адвокаты из НПО "Центр по правам человека" подали жалобу в ЕСПЧ на отказ полиции в предоставлении статуса потерпевших. 16 марта 2016 года Генпрокуратура Грузии вынесла решение признать потерпевшими четверых журналистов и участников митинга, чьи дела ведет Центр по правам человека. Однако 20 журналистов, чьи дела ведет Ассоциация молодых юристов Грузии так и не получили статуса потерпевших.

Новости о выборах 2020 года в Грузии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта"?".